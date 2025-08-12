Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
28ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.