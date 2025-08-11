Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y varios heridos
- Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"
Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 11 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la noche.
martes, 12 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
martes, 12 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana con incremento de temperatura diurna variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 12 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana a cielo nublado al atardecer.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
32ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 12 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 12 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 12 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
martes, 12 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto al atardecer y ráfagas de viento con tendencia a lluvia ligera.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
martes, 12 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.