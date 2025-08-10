Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día con lluvia ligera.
lunes, 11 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 11 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
lunes, 11 de agosto
23ºC
14ºC
Llovizna ligera en las primeras horas de la mañana con cielo nublado parcial , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 11 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
17ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera por la mañana , cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche con ráfagas de viento.
lunes, 11 de agosto
22ºC
17ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto por la noche.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche con llovizna ligera por la noche.
lunes, 11 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado al atardecer.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
lunes, 11 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
13ºC
4ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia.
lunes, 11 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
15ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
lunes, 11 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana con tendencia a llovizna ligera , cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto por la noche.
lunes, 11 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana ; cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto por la noche.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 11 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
23ºC
17ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera en las primeras horas de la mañana , cielo nublado entre cielo nublado parcial por la noche con ráfagas de viento.
lunes, 11 de agosto
23ºC
17ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto por la noche.