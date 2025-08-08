HOYSuscripcion LR Focus

Menor muere tras patear cable de alta tensión en la calle: salió expulsado por impacto eléctrico en Ica

Luego del impacto eléctrico, el menor fue trasladado por sus familiares al Hospital San Juan de Dios, ubicado en Pisco, Ica, donde se confirmó su deceso. PNP se encuentra realizando las diligencias respectivas del caso.

El adolescente, de tan solo 14 años, perdió la vida luego de entrar en contacto con el cable de alta tensión.
El adolescente, de tan solo 14 años, perdió la vida luego de entrar en contacto con el cable de alta tensión. | Foto: composición LR/RPP

Sucedió en la provincia de Pisco, región Ica. Un adolescente de 14 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica. De acuerdo con RPP, el suceso tuvo lugar en el asentamiento humano Nuevo Amanecer, en el distrito de San Clemente, cuando el adolescente pateó un cable eléctrico que se desprendía de un poste. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha confirmado el deceso.

Según pobladores de la zona, esta acción resultó en una potente descarga eléctrica que lo lanzó a varios metros de distancia, causando su muerte. Las autoridades continúan investigando los detalles del incidente para determinar las circunstancias exactas que llevaron al fallecimiento del menor.

PUEDES VER: Tormenta de arena en Ica: automóvil es destrozado tras caída de enorme árbol por fuertes vientos

lr.pe

Ica: familiares del menor electrocutado lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios de Pisco

Tras el impacto eléctrico producto del contacto entre el adolescente y el cable de alta tensión en la calle, el menor fue auxiliado por sus familiares, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde confirmarían su deceso a raíz de la severidad de las heridas del violento impacto tras la caída.

Por otro lado, conforme al medio antes mencionado, los familiares del menor señalaron que la empresa de electricidad, Electro Dunas, informó que el transformador del que provenía el cable causante del accidente es propiedad de la municipalidad de San Clemente.

PUEDES VER: Intento de feminicidio en Chincha: madre es apuñalada por su pareja frente a sus hijos; mujer está en UCI

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

