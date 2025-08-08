El adolescente, de tan solo 14 años, perdió la vida luego de entrar en contacto con el cable de alta tensión. | Foto: composición LR/RPP

Sucedió en la provincia de Pisco, región Ica. Un adolescente de 14 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica. De acuerdo con RPP, el suceso tuvo lugar en el asentamiento humano Nuevo Amanecer, en el distrito de San Clemente, cuando el adolescente pateó un cable eléctrico que se desprendía de un poste. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha confirmado el deceso.

Según pobladores de la zona, esta acción resultó en una potente descarga eléctrica que lo lanzó a varios metros de distancia, causando su muerte. Las autoridades continúan investigando los detalles del incidente para determinar las circunstancias exactas que llevaron al fallecimiento del menor.

Ica: familiares del menor electrocutado lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios de Pisco

Tras el impacto eléctrico producto del contacto entre el adolescente y el cable de alta tensión en la calle, el menor fue auxiliado por sus familiares, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde confirmarían su deceso a raíz de la severidad de las heridas del violento impacto tras la caída.

Por otro lado, conforme al medio antes mencionado, los familiares del menor señalaron que la empresa de electricidad, Electro Dunas, informó que el transformador del que provenía el cable causante del accidente es propiedad de la municipalidad de San Clemente.

Canales de ayuda

