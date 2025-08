Padre de familia termina con pierna amputada tras ser arrastrado por tractor en fundo de Ica

En la mañana del miércoles 30 de julio, la ropa de José Gerardo Espino Aquije quedó enganchada en un tractor durante su jornada laboral en el fundo Checa, ubicado en Santiago, en la región de Ica. Tras un intento de evitar ser arrastrado por completo por la máquina, el padre de familia de 34 años apoyó el pie, pero fue arrastrado y resultó gravemente herido.

Los hechos fueron narrados por el hermano de la víctima, Luis Donayre. Según sus declaraciones a Exitosa, Espino fue trasladado al centro médico más próximo y tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia debido a la gravedad de sus lesiones, que terminó en la amputación de su pierna izquierda.

Ica: le amputan la pierna a joven tras ser arrastrado por tractor

Después de quedar inconsciente, los compañeros de José Espino le brindaron los primeros auxilios y, seguidamente, lo trasladaron al Hospital del Seguro Social Augusto Hernández. El afectado ingresó con una hemoglobina crítica de apenas 4 g/dL.

Frente a ello, Donayre reclamó la presunta negligencia del fundo y cuestionó la fiscalización de las operaciones que su hermano estaba realizando. Asimismo, comentó que Espino siempre solía estar a cabo de la fumigación del área, mas no del manejo de maquinarias. No obstante, ese día fue enviado a lavar tendales, cerca al estacionamiento de los camiones que recogen el fruto.

"Mi hermano está muy deprimido. Tiene dos hijos pequeños, de 9 y 10 años, y ahora ha quedado con una discapacidad permanente. La asistente social dice que cuando se recupere puede volver a trabajar, pero eso es inhumano. ¿Cómo va a volver a trabajar en esas condiciones?", agregó Luis.

Tractor no tenía conductor y fue retirado del fundo en Ica

Luis Donayre también reveló que no había ningún chofer o responsable del manejo del tractor al momento de la tragedia. "Un maquinista, al ver que un personal se acerca a una máquina que te va a ocasionar una lesión o hasta llegar a la muerte, lo primero que te va a decir es 'sal de ahí' o 'no te acerques'. O apaga la máquina. Sin embargo, el chofer no estaba en su máquina", dijo.

Adicionalmente, Donayre informó que la maquinaria pesada es alquilada para la ejecución de labores en el mencionado fundo: "El fundo ha hecho que la máquina se vaya. En ningún momento, debieron dejar que se llevaran la máquina, porque es la prueba". En ese sentido, las investigaciones continúan su curso y las autoridades vienen realizando las diligencias correspondientes.

