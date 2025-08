Exbasquetbolista es detenido por intento de feminicidio tras brutal agresión a su novia en Brasil

El exjugador de baloncesto profesional Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 años, fue detenido el sábado 26 de julio después de agredir físicamente a su pareja, Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 años. El hombre le propició más de 60 puñetazos en la cara a Garcia en menos de un minuto, causándole graves heridas.

El hecho ocurrió en la zona sur de Natal, Brasil, en un condominio residencial, cuando la pareja se encontraba en un ascensor. La brutal agresión quedó grabada en la cámara del ascensor, y evidencia el preciso momento cuando Pereida comienza a golpearla.

Video registró la agresión del hombre contra su novia

El ataque fue captado en video por la cámara del ascensor del condominio, el cual muestra a la pareja discutiendo cuando la puerta del ascensor se cierra. En ese instante, Igor se lanza a la víctima y comienza a golpearla más de 60 veces en su rostro hasta dejarla desfigurada.

Al llegar a la planta baja del edificio, el atacante fue retenido por los residentes y posteriormente arrestado por la Policía Militar. Además, la mujer fue trasladada al Hospital Walfredo Gurgel para su intervención.

La mujer de 35 años tras la agresión ha presentado múltiples fracturas en el rostro, nariz, la mandíbula, la estructura ósea del globo ocular, por lo cual será sometida a una intervención quirúrgica.

Revelan la posible causa de la agresión

De acuerdo a información de la Policía Civil, el ataque se originó por celos cuando él le pidió ver el celular de la víctima. A pesar de que la joven accedió, el hombre insistió en hablar con ella en privado. Poco después, subió al ascensor para recoger sus pertenencias, pero la víctima decidió acompañarlo, temiendo por su seguridad si quedaba sola con él fuera del alcance de las cámaras.

Dentro del ascensor, Igor le exigió que saliera, pero ella se negó. Fue entonces cuando, según la versión oficial, él comenzó a golpearla brutalmente. Por su parte, la delegada Victória Lisboa detalló que el agresor intento justificar su conducta alegando un ataque de "claustrofobia". Afirmó también que, la mujer le rasgo la camisa y lo insultó, lo que desató su reacción violenta.

La víctima se pronuncia y envía mensaje a las mujeres

Julia Garcia dos Santos Soares, habló públicamente tras ser agredida por su pareja, el exjugador de baloncesto Igor Eduardo Pereira Cabral. Durante una entrevista con TV Record, Juliana manifestó que ya había sido víctima de empujones y violencia psicológica. En su mensaje a otras mujeres, dijo: "Se trata de mantenerse alerta y, ante cualquier señal, irse y no volver jamás".

Julia explicó que decidió permanecer dentro del ascensor por miedo, ya que sabía que en el pasillo no había cámaras que pudieran registrar lo que ocurriera. "No salí del ascensor y él se enfureció. Dijo que me iba a morir y empezó a golpearme", relató. Aunque no perdió el conocimiento, aseguró que la agresión fue tan violenta que a penas podía registrar lo que sucedía en su alrededor.