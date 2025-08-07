HOY
Sociedad

El increíble caso de Ed Stafford, el único hombre que logró cruzar el Amazonas a pie en 859 días: hazaña fue documentada por la BBC

El exmilitar, Ed Stafford, recorrió el Amazonas en 859 días. La caminata comenzó el 2 de abril del 2008 y culminó el 9 de agosto del 2010.

Ed Stafford se sumergió en la Amazonía peruana con su mochila y un machete.
Ed Stafford se sumergió en la Amazonía peruana con su mochila y un machete.

El 9 de agosto, el británico Edward James Stafford se convirtió en la primera persona en cruzar a pie todo el curso del río Amazonas, desde su nacimiento en el monte Mismi (en la región sureña de Arequipa) hasta su desembocadura en el océano Atlántico, en costas brasileñas. Stafford caminó 6.800 kilómetros a través de uno de los entornos más peligrosos y expuestos del planeta.

Durante el recorrido, Stafford enfrentó múltiples peligros como serpientes, jaguares, lluvias torrenciales, enfermedades tropicales, picaduras de insectos y hasta amenazas de tribus locales. También atravesó zonas controladas por narcotraficantes y madereros ilegales, donde tuvo que explicar constantemente sus intenciones para evitar conflictos. El explorador también contó que, en una ocasión, fue detenido por la policía brasileña al ser acusado de espionaje.

¿Cuánto tiempo estuvo Ed Stafford en el Amazonas?

El excapitán del ejército británico comentó que su objetivo no era solo lograr un récord, sino también documentar la deforestación y la situación ambiental de la Amazonía. A lo largo del trayecto grabó videos, tomó fotografías y escribió una bitácora donde registraba detalladamente todo lo que vivía en el día a día. Ed también comentó que caminó entre siete y ocho horas diarias, utilizó alrededor de seis pares de zapatillas y que hubo una ocasión en la que él y su compañero Efe Gadiel 'Cho' tuvieron un problema con la comida.

"Una vez llegamos a un lugar muy desolado en Brasil y solamente teníamos un pescadito y un aguaje (fruto amazónico) porque se nos había agotado la comida. Tuvimos que compartir el aguaje y resignarnos a seguir caminando para encontrar, por lo menos, un río donde beber y bañarnos", relató.

Recaudación de dinero con "Walking the Amazon"

Su experiencia fue plasmada en un documental producido por la cadena británica BBC y en un libro titulado Walking the Amazon, donde detalla cada etapa de la expedición. El explorador recauda dinero para cinco organizaciones no gubernamentales de causas diversas y cuenta con un apartado dirigido a alumnas, alumnos, profesoras, profesores y padres, que ofrece recursos educativos, mapas, videos y juegos para niñas y niños de 3 a 16 años.

