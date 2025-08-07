Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo despejado por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado por la noche.
viernes, 08 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la noche.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día y cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 08 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo despejado por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo despejado por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 08 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con cielo despejado por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
23ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde , cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 08 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial al atardecer.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo despejado por la noche.
viernes, 08 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial al atardecer y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 08 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
15ºC
4ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo despejado por la noche.
viernes, 08 de agosto
14ºC
4ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la noche.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana ; cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo despejado por la tarde y por la noche.
viernes, 08 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana ; cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo despejado por la tarde ; cielo nublado por la noche.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la noche.
viernes, 08 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la noche.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la tarde.
viernes, 08 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo con nubes dispersas por la tarde.