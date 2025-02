Denuncian por acoso y violación a jefe de bomberos de Miraflores

En el programa Búnker de La República, dirigido por la conductora Juliana Oxenford, una joven denunció al jefe de bomberos de Miraflores, Ángel Castro Verástegui, de haberla acosado cuando era aspirante a bombera en el 2017.

"El modos operandi con esta persona es que cuando él tiene cierto cargo, poder, me pasó a mi cuando era jefe de la Escuela Básica.... Tiene cierto poder sobre ti, entonces conmigo fue acercamiento, me hacia ofrecimientos, una vez me invitó almorzar, me decía que si necesitaba algo decía que estaba ahí para apoyarme. Como parte del curso es hacer prácticas con algunas herramientas y ahí tenía acercamiento, mira así se hace, cosas que me hacía sentir incómoda", manifestó la denunciante, Jimena González en el programa.

Oxenford señaló que son seis chicas que denuncian al mismo sujeto de haberlas acosados, incluso una de ellas aseguró haber sido violada cuando tenía 16 años cuando éste la llevó a su departamento. "Esto me destruyó mi sueño de ser bombera y me retiré de la institución", fue uno de los testimonios.

Las afectadas han seguido un proceso interno en el Consejo de Disciplina de la compañía de Bomberos y han tenido audiencias donde se han tomado sus declaraciones, pero el acusado no asiste, informó Oxenford.



Jiménez aseguró que justo esta semana cuando iba a salir la resolución con la sentencia se decide cambiar a todo los miembros del Consejo de Disciplina.

"Nos sentimos desprotegidas, una va (a la compañía de bomberos) con la ilusión de formar parte de una institución para ayudar, es netamente amor a la institución ", aseguró la denunciante.