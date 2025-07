Lambayeque: sin agua potable hace cuatro meses, familias deben lavar y bañarse en el río

Hace cuatro meses cientos de familias del distrito de Zaña, región Lambayeque, se quedaron sin agua potable por una aparente falla mecánica en el pozo que les abastecía de líquido vital. Esta situación ha empujado a los vecinos a comprar el agua para beber y cocinar, mientras que para bañarse o lavar su ropa debe hacerlo en el río Zaña.

Cansados de que sus constantes reclamos sean ignorados, un grupo de vecinos se trasladó este jueves 31 de julio a la ciudad de Chiclayo (a 45 minutos de distancia) para protestar en la sede de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel). Al recinto también llegó el alcalde de Zaña, Aladino Mori Centurión, quien se reunió con representantes de la entidad.

Afectados compran bidones con agua

"Cada dos días tenemos que gastar 10 soles en un bidón de agua que solo sirve para beber y cocinar los alimentos. No hay agua potable para bañarse ni lavar la ropa, por lo que tenemos que ir a hacerlo al río Zaña. Sabemos que hay una cisterna de Epsel que reparte agua, pero no es suficiente. Muchas veces no alcanzamos a llenar nuestros baldes", declaró el vecino Carlos Rivas.

Los manifestantes lamentaron que, a pesar de esta situación, la empresa siga cobrando por el servicio de forma mensual. Denunciaron que, inclusive, se ha "cortado" el suministro a los usuarios que no han pagado puntualmente.

Sin respuesta

La República se contactó con responsables del área de Comunicaciones de Epsel para obtener una versión al respecto. Sin embargo, se comprometieron a emitirla en el transcurso de las horas, no siendo efectiva hasta el cierre de la presente nota.