Dos hermanos, de 12 y 14 años, fueron atropellados la noche del sábado 19 de julio cuando se dirigían a visitar a su abuelita, quien vive en la calle Comerio, en el distrito limeño de Comas. El accidente ocurrió cerca del cruce entre la estación Belaunde y la avenida Universitaria.

Según relató un familiar a La República, los niños salieron de casa con la intención de compartir tiempo con su abuelita y jugar con sus primos. Sin embargo, mientras caminaban por la zona, fueron embestidos por un vehículo cuyo conductor intentó darse a la fuga tras el impacto.

Menores atropellados en Comas fueron heridos gravemente

“El mayor, de 14 años, está en estado crítico. Ya lo han operado de la cabeza y en 48 horas tendrá otra operación en el hígado. El menor, de 12 años, fue arrastrado por el auto; ya fue intervenido quirúrgicamente en la pierna, pero también su estado es delicado. Exigimos justicia. El SOAT no cubre todos los gastos. Para una de las operaciones he tenido que pedir ayuda a todos mis familiares. He gastado más de mil soles solo en medicamentos que me han solicitado fuera del hospital”, declaró Maricruz Medano, madre de los menores.

Cabe señalar que el automóvil involucrado tiene la placa BNS-204, pero figura a nombre de otra persona. La familia exige justicia, pues sospechan que el conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento del atropello de los hermanos que se dirigían a ver a su abuela.

