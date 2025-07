La familia de don Cornelio Pozo, un adulto mayor de 77 años, pasó dos meses viviendo en la calle tras ser desalojada del cuarto que alquilaban en Puente Piedra. Durante ese tiempo, él, su esposa y su hija Joslyn, quien quedó con discapacidad motora tras ser atropellada, durmieron a la intemperie, sobre colchones viejos y con frazadas prestadas para protegerse del frío. Finalmente, lograron conseguir una vivienda, pero los problemas continúan.

"Estoy casi invidente. Y mi hija está en silla de ruedas y necesita una mejor", lamentó Cornelio. Su esposa, de 68 años, padece várices severas que cubren sus piernas y le provocan intensos dolores al caminar. A pesar de ello, cada día sale a trabajar acompañada por Joslyn, quien depende de una silla de ruedas deteriorada por el uso y el tiempo. “Son unas llantas grandes para que yo me pueda movilizar sola sin que (...) ya no me tengan que empujar”, cuenta Joslyn con esperanza. Sin embargo, las dificultades para movilizarse y las condiciones de la vivienda siguen siendo un desafío para la familia.

Rifa para una operación que puede salvar su vista

Don Cornelio relató que sufrió un estallido ocular, es decir, su ojo “se le reventó” debido a una complicación médica que no fue atendida a tiempo en un hospital. Por la falta de una referencia oportuna, tuvo que buscar ayuda en un policlínico particular en Puente Piedra. Aunque el tratamiento le permitió conservar parcialmente la vista de un ojo, el otro ya lo ha perdido casi por completo.

Ante la urgencia de una operación ocular y otras necesidades médicas, su hija Joslyn ha organizado una rifa solidaria para recaudar fondos. El premio es un celular nuevo que compraron cuando su situación económica era más estable. “Lo íbamos a usar para vender, pero ahora lo rifamos para poder comprar una silla adecuada y ayudar a mis papás”, explica la joven y espera reunir al menos 3.000 soles.

La familia planea realizar la rifa el próximo 20 de agosto, a través de una transmisión en vivo por la cuenta de TikTok @cornelio.p1. Los interesados podrán adquirir sus números vía Yape al 979 288 426, cuenta registrada a nombre de Cornelio.

Gatitos abandonados buscan un hogar

Aunque viven con lo justo, la familia de don Cornelio no pudo dar la espalda a una docena de gatitos abandonados que encontraron mientras pasaban los meses en la calle. “Me dejaron unos gatitos y bueno, los que iba a hacer los tuve ahí con mi hijita... necesitan comida, necesitan sus vacunas y el sitio donde estoy tampoco es como para estar con todos los animalitos”, relató con tristeza.

Hoy, además de buscar ayuda para una operación ocular urgente, una nueva silla de ruedas y medicinas para aliviar las várices de la madre, también esperan encontrar personas solidarias que adopten a los gatitos de siete meses y les den una mejor vida. Si no puedes colaborar económicamente, puedes apoyarlos con alimento, arena para gatos, medicamentos o difundiendo su historia.

