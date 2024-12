En San Juan de Miraflores, un grupo de vecinos se ha reunido en la vía pública, portando carpas, pancartas y grilletes, para expresar su descontento con las decisiones tomadas por la Municipalidad de Lima. Según una de las participantes en la protesta, alrededor de 300 familias se verían perjudicadas por el inminente desalojo de sus hogares. La situación ha generado un clima de tensión en la comunidad, que busca visibilizar su situación ante las autoridades.

En este contexto, los habitantes sostienen que no se consideran invasores y expresan su preocupación por la falta de opciones claras para su reubicación. Asimismo, han presentado un plan alternativo que, según ellos, no perjudicaría sus viviendas, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta definitiva por parte de las autoridades competentes.

Ante las acciones de la Municipalidad de Lima, los ciudadanos de esta zona mostraron su disconformidad con mensajes en sus pancartas, como el siguiente: "Por el contrato corruptor de Susana Villarán, hoy Porky quiere demoler nuestras casas", se lee en una de ellas.

En las calles, se pueden ver camas improvisadas que buscan prevenir desalojos. Además, las ollas comunes brindan alimentación a los manifestantes, permitiéndoles mantenerse en el lugar durante las protestas.

Vía Expresa Sur estaría lista en diciembre de 2025

La ampliación del "Zanjón", un tramo de la Vía Expresa Sur en Lima, avanza con éxito y se espera que finalice en diciembre de 2025. Este proyecto busca mejorar la conectividad y reducir el tráfico en la capital, a pesar de los desafíos enfrentados. Las autoridades han implementado medidas para cumplir con los plazos establecidos. La nueva vía será crucial para aliviar la congestión vehicular y mejorará la infraestructura existente, incluyendo la construcción de nuevos carriles para un flujo más eficiente.

Nueva Vía Expresa Sur no será subterránea y conectará 3 distritos

A pesar de los desafíos, como la reubicación de servicios públicos y la coordinación con los residentes del área, el progreso de la obra es evidente. Las autoridades han expresado su compromiso de mantener a la comunidad informada sobre el desarrollo de los trabajos, así como de asegurar la seguridad tanto de los trabajadores como de los ciudadanos durante la realización del proyecto.

Carlos Peña, gerente de Emape, anunció que la ejecución de la ampliación de la Vía Expresa Sur comenzará en enero de 2025, y se construirá a nivel en lugar de soterrada. La obra incluirá la eliminación de intercambios diseñados como peajes y la incorporación de un metropolitano, convirtiéndola en una vía moderna comparable a las principales del mundo. La ampliación conectará la Vía Expresa Sur con otras arterias importantes de la ciudad. Sin embargo, el alcalde Rafael López Aliaga ha enfrentado críticas por los métodos de expropiación y demolición, y la división del centro educativo Champagnat ha generado preocupación entre padres y residentes.