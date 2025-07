En Perú, durante el mes de julio se celebran las Fiestas Patrias 2025. En ese sentido, durante este mes, los peruanos podrán disfrutar de 'feriado largo' debido a las Fiestas Patrias del Perú. Este descanso, aunque no es oficializado, permitirá que los trabajadores puedan hacer una pausa a su carga laboral.

El 'feriado largo' por Fiestas Patrias iniciará desde el sábado 26 de julio y culmina el martes 29. Podrán ser 4 días para el descanso y disfrute de los peruanos y peruanas que trabajan a nivel nacional.

Feriado largo en Perú por Fiestas Patrias: ¿quiénes podrán descansar?

El 'feriado largo' por Fiestas Patrias 2025 será de 4 días: sábado 26, domingo 27, lunes 28 y martes 29 de julio. Durante estos días los trabajadores del sector privado podrán descansar de manera obligatoria el 28 y 29, días declarados oficialmente feriados. Por el contrario, el 26 y 27 también podrían descansar si así lo quisieran, pero no son días feriados ni días no laborables. La medida también alcanza a los trabajadores del sector público. Este fin de semana largo es ideal para que los trabajadores descansen, aunque no es oficial, sí es alternativo para ambos sectores.

¿Cuál es el primer feriado del mes de julio 2025?

El primer feriado de julio 2025 es el miércoles 23, fecha en la que se conmemora el Día de la Fuerza Aérea. Durante esta fecha se conmemora al capitán FAP José Abelardo Quiños, quien dio su vida durante el conflicto con Ecuador en el año 1941.

Feriados en Perú 2025

6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín, conmemoración de un enfrentamiento clave en la independencia.

30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima, homenaje a la primera santa de América.

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.

25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.

