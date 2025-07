Vecinos de Villa El Salvador reportaron que pasaron de pagar S/300 a montos que superan los S/8.000 en sus recibos de agua de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La situación ha generado los reclamos de estos ciudadanos, quienes afirman que no han recibido razones congruentes para los cobros excesivos.

Frente a ello, una de las afectadas indicó que durante años ha venido pagando un promedio de S/320 mensuales por el servicio. No obstante, en una ocasión recibió dos recibos que exigían el abono de más de S/8.000. "Mandaron a los de Sedapal a revisar, pero no tengo fuga ni nada", dijo Wanda Castro a ATV.

Cobros excesivos de Sedapal superan los S/8.000

Castro llegó a la sede en VES de Sedapal para exigir una explicación frente a la notificación del cobro excesivo. "Lo único que me han vuelto a decir es que me tengo que ir a juicio. Y mientras que voy a pagar el juicio, mientras que sale eso, me van a cortar el agua. Cómo voy a hacer. No me dan ninguna solución", dijo.

En esa misma línea, más ciudadanos, de Villa El Salvador, se encontraban en las instalaciones por casos similares. "Nosotros estamos reclamando, porque me han llegado un recibo de S/6.700", contó una vecina. "La vez pasada que yo vine han tenido que buscar. Me vino S/870. ¿Qué hicieron? Se hacen los locos", reclamó otra mujer.

PUEDES VER: Reportero ayuda a empujar mototaxi a chofer durante transmisión en vivo tras quedar hundido en medio de aniego en Villa El Salvador

Pronunciamiento de Sedapal sobre caso de vecina de VMT

Sedapal emitió un comunicado oficial respecto al caso de Wanda Castro. Al respecto, aseveró que en los meses de febrero y marzo se registraron altos consumos de la ciudadana tras una inspección externa.

Comunicado Sedapal. Foto: Sedapal

"El informe técnico fue remitido a Sunass, donde se ratificó la validez del registro de lecturas del medidor y descartó errores en la facturación", aclaró la empresa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.