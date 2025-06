La joven Alejandra Molina recibió un reconocimiento como una de las mujeres latinas menores de 40 años más sobresalientes en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Esta distinción fue gracias a su activismo para lograr oportunidades económicas mediante la educación. La compatriota maneja cuatro idiomas y, en una entrevista, comentó cómo fueron sus inicios en la creación de tres organizaciones al llegar a Estados Unidos.

“Me puse a estudiar a una edad muy temprana los idiomas y me di cuenta de que me estaba dando una voz que me ayudaba a poder abrir más oportunidades para mí misma, porque creo que cuando uno sale al extranjero, si no habla el idioma, es un poco difícil. Y eso fue una de las pasiones que me ayudó a abrir mi primera empresa en Estados Unidos", comentó la joven.

Alejandra se encuentra gestionando sus proyectos en Estados Unidos.

La vida de una inmigrante en Estados Unidos

Alejandra cuenta cómo ser inmigrante fue uno de sus principales obstáculos y que esto hizo que su camino no fuera fácil: “Cuando conversaba con los inversionistas, la falta de conexión que había en temas de lo necesario para ayudar a las comunidades andinas fue difícil porque hay personas que piensan que, porque somos latinas, mujeres o jóvenes, no tenemos las habilidades necesarias para el desarrollo de nuestras empresas”, comentó.

Con su fundación WarmiShine, Molina viene apoyando a estudiantes mujeres de todo el Perú, donde se trabaja el empoderamiento femenino. Además, se les demuestra la capacidad de cada una para levantar y crear empresas. Así mismo, remarcó la importancia de ofrecer herramientas que apoyen a los emprendedores peruanos, tal como se hace en Estados Unidos.