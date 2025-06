Chats del 'Monstruo' con su pareja revelan la lista de empresas de transporte público que extorsionaba en Lima

La extorsión y los atentados se han convertido en una de las pesadillas constantes para muchos peruanos, especialmente para los que tienen una empresa de transporte público en Lima Metropolitana. La Policía Nacional del Perú (PNP), en un reciente hallazgo, puso al descubierto chats reveladores donde se da a conocer cómo operaba la red criminal a la que pertenecía también la pareja sentimental del 'Monstruo', la 'Patrona', quien al parecer era la encargada de cobrar cupos a los transportistas.

Gracias a la revisión de estas conversaciones lograron desvelar cómo la pareja de delincuentes acordaba los pagos semanales a cambio de "protección" a diferentes empresas e incluso a colectiveros informales. En los chats también encontraron información sobre qué, cuántas y cómo es que iba el tema de los cobros de la red criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. "Los Chinos de Etuchisa que tú dijiste, ¿no que iban a colaborar semanalmente con cuatro mil soles o algo así? No me responden hasta ahorita nada", le escribe por mensajes Liseth, la 'Patrona', al 'Monstruo'.

Empresas como Etuchisa vienen siendo uno de los afectados.

Lista de empresas extorsionadas en Lima

En medio de los chats, Liseth Cruz, la 'Patrona' le dice al 'Monstruo': "(Con) el Señor de los Milagros —'Los Moraditos'—, estoy hablando y tampoco me contestan. ¿Qué empresas me faltan? Ya, me faltan la de la 80, la de Urbina, me falta de Honduras, la de Max Fashión y de la empresa 33. ¿Qué mas a ver? El Urano creo que también depositaba a veces. ¡Acuérdate, ¿qué más?!" para luego enviarle la lista de las empresas extorsionadas, incluyendo a los colectiveros de paraderos específicos:

Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego. Empresa de Transportes Los Halcones. Empresa de Transportes Treintitres SA. Empresa de Transportes Salamanca Parral SA (ETSPSA). Empresa de Transportes Santa Cruz. Empresa de Transportes Los AndeS. Empresa de Transportes Urbina Loaiza SRL. Empresa de Transportes El Carmen S.A (La 80). Empresa de Transportes Honduras. Empresa de Transportes Etuchisa Empresa de Transportes Señor de los Milagros SA (Los Moraditos). Colectiveros del paradero Max Fashion de Comas Lima - Huacho Colectiveros Lima - Huacho

Actos de violencia como respuesta de la red criminal del 'Monstruo'

La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) confirma que más del 50% de las empresas de transporte se encuentran siendo extorsionadas hoy en día, pagando cupos e incluso muchos de ellos no desean denunciar debido a que la policía no toma cartas en el asunto. Esto refleja la magnitud del problema que no solo afecta a la sociedad, sino también una pieza clave del sector de la economía peruana.

Hasta abril del presente año, se han identificado 16 conductores fallecidos y 25 atentados que serían la respuesta de los que se resisten a pagar cupos y a ser extorsionados por la red criminal del 'Monstruo', cabeza de la banda 'Los Injertos del Norte', delincuente que hasta el momento sigue prófugo de la justicia y por el que se ofrece una recompensa de S/ 1 millón.