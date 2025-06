Taxistas hacen largas colas por cambio gratuito de vinil amarillo: solo hay 200 cupos y deben portar publicidad, según ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) lanzó una campaña para ofrecer el servicio de vinilado gratuito a taxistas independientes, en cumplimiento de la nueva norma que exige el uso del color amarillo como distintivo obligatorio. La jornada se desarrolla desde este miércoles 18 de junio, de 10 a.m. a 2 p.m., en el Campo de Marte (Jesús María).

Desde el día anterior, cientos de conductores formaron largas colas para acceder al beneficio, generando congestión vehicular en las avenidas 28 de Julio y Salaverry, que se vio agravada por el cierre de la avenida Peruanidad debido a la feria. Sobre la cantidad de vinilados disponibles, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, señaló: “Lo que anunciamos es 200. Solo una empresa ha donado 100 vinilados a cambio de publicidad, por supuesto, y un grupo de 7 empresas más han donado 100 más”.

Controversia entre taxistas por publicidad en vinilado amarillo gratuito del ATU

Los taxistas han expresado su descontento por los requisitos para acceder gratuitamente a la campaña de vinilado amarillo en sus vehículos. Según la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), será necesario aceptar la colocación de publicidad de marcas aliadas como parte del acuerdo con las empresas que financian la instalación.

Aunque esta publicidad se ubicaría en el casquete o zona superior del vehículo, sin afectar el funcionamiento, los taxistas están en desacuerdo porque impacta en sus acuerdos con patrocinadores directos y aplicaciones que les brindan un sustento económico de S/200 mensuales. Alejandro Vilcapoma Hurtado, secretario de Defensa del Taxi modalidad independiente color amarillo, explicó: "El vinil cuesta 800 soles y estaría cancelado en 4 meses. La ATU y el sindicato han aceptado hasta seis meses, que sería 1.200 soles, pero ayer nos sorprendieron con que debemos mantenerlo dos años. Un vinilado que cuesta 800 soles, no estaría costando 4.800".

Por su parte, el representante de la ATU aclaró que "la empresa que donó 100 vinilados solicitó dos años, pero otras no han superado el año como plazo. Algunos operadores venden la publicidad por su cuenta". Además, precisó que no habrá multas por parte de la entidad si los conductores tapan la publicidad, ya que es un acuerdo privado con las empresas y taxistas. También recordó que no existe ningún pago para acceder al vinilado amarillo, pero sí es obligatorio actualizar la característica del vehículo en SUNARP.

Marcha blanca para vinilado amarillo en taxis independientes hasta el 14 de julio

El plazo para que los taxistas independientes adecúen sus vehículos al color amarillo vence el 14 de junio. Durante una primera etapa, la fiscalización será gradual y preventiva, enfocándose en orientar y asesorar a los conductores en lugar de aplicar sanciones inmediatas.

Esta fase, denominada "marcha blanca", se llevará a cabo del 15 de junio al 14 de julio, con el objetivo de que los conductores cumplan con lo establecido en el reglamento. Al finalizar esta etapa, se implementará un cronograma progresivo de fiscalización basado en el último dígito de la placa del vehículo:

0, 1, 2: del 15 de julio al 15 de agosto 2025

3, 4, 5: del 16 de agosto al 15 de septiembre 2025 (incluye los dígitos anteriores)