“Me están amenazando": La ‘guerra’ que libra la PNP contra aplicaciones de préstamos

"Estoy recibiendo correos electrónicos de amenaza y extorsión por parte de una aplicación de préstamos llamada: CréditoPronto-Préstamo Crédito; me están cobrando un supuesto préstamo el cual no he solicitado; y me amenazan con difundir que soy estafador por redes sociales".

Contra esta misma app, otro usuario reclama: "Quiero exponer una serie de prácticas abusivas y extorsivas realizadas por la aplicación que se promociona como un servicio de préstamos personales. He sido víctima de hostigamiento y amenazas constantes por parte de esta aplicación, y considero que sus acciones violan mis derechos como ciudadano."

La app también concentra reclamos de comerciantes, uno de ellos plasma que: "En una ocasión pedí un préstamo en esta aplicación, pagué y me cargaron automáticamente como 3 créditos los que no he pagado porque me están cobrando aproximadamente el triple por los intereses y me están amenazando a mí y a mi familia, que si no pago me harán daño, les dije que les devuelvo lo que me cargaron pero insisten en que debo pagar intereses, pero yo no pedí este dinero. Cambié mi número telefónico y empezaron a llamar a mi familia".

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) advirtió que desde el año 2022 han aparecido diversos aplicativos de ofrecen préstamos sin requisitos y con desembolsos inmediatos.

Un oficial de la Dirección de Investigación Criminal, explicó que estos aplicativos se alojan en el Google Play, mas no en Apple Store.

“Te ofrecen dinero con tasa de interés alto, te dan siete días para pagarlo, pero te cobran un día antes (dos días antes si es feriado o domingo). Empiezan a llamar desde números extranjeros (colombianos) y a escribir mensajes por WhatsApp diciendo que tienes una hora o menos para cancelar, si no pagas amenazan con enviar tu imagen a sus contactos”. Señala el detective.

Luego, durante todo el día continúan con las llamadas y si no contestas se comunican con tus contactos. Y si haces caso omiso empiezan a enviar las imágenes a tus contactos. También envían correos.

“Cuando verificas los códigos que te envían en el aplicativo no corresponden a tu nombre, Nuestra unidad en estos momentos está tras los pasos de un sujeto de nombre Bruno Castañeda, incluso ya tenemos su número telefónico y su ID. Estamos rastreando las referencias de pagos”, dijo el oficial.

Al respecto, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) advirtió que vienen operando en el país nuevos aplicativos (App) de préstamos de dinero.

Precisaron que, cuando el usuario descarga estos aplicativos (App) en su teléfono celular, le exigen, como requisito previo para el otorgamiento del crédito, brindar permiso para acceder al directorio de sus contactos, al álbum de fotografías y a la carpeta de videos; a partir de lo cual, los aplicativos logran recopilar y monitorear toda la información personal del celular del usuario.

Posteriormente, al momento de requerir a los usuarios el pago de los préstamos, estos aplicativos (App) incluyen cargos e intereses elevados y, aprovechando la información personal que han recopilado del celular del usuario, los amenazan con difundir entre todos sus contactos su supuesta condición de deudor o les atribuyen situaciones o conductas que resultan agraviantes para el honor de las personas.

CUIDADO CON ESTOS APLICATIVOS

Por tanto, se recomienda no consultar ni descargar estos aplicativos (App) o similares.

La SBS advierte al público sobre la aparición de nuevos aplicativos móviles que ofrecen y desembolsan préstamos informales, muchas veces sin que el cliente lo solicite o autorice, y luego utilizan métodos extorsivos de cobranza. Estos son:

Credit Sol - Prestamos en Línea

Acreditaya- Préstamo Fácil

Seda Crédito - Préstamo Personal

Picchu Cash – Préstamo Fácil

Hisol - Préstamos Mayores

Préstamo Rayo - Seguridad

Préstamo Inteligente-rápido

PrestaSueños - Préstamo Sencillo

Chambasol - Dinero Rápido

FácilCrédPe: Préstamos extremos

EstrellaCrédito -Dinero Me

EkeCrediyo -Préstamo Personal

Mano Préstamo – Crédito Rápido

Tala: Crédito Sin Historial

EnjoyCrédito - Préstamo Fácil

TopPrésta – Crédito Rápido

Fielsol – Préstamo Rápidos

MasterSol

Cabe precisar que cuando el usuario descarga estos aplicativos en su teléfono celular, le exigen brindar información personal y acceso a su directorio telefónico, así como recopilar y monitorear información de su celular, como el álbum de fotografías o la carpeta de videos.

Las aplicaciones de préstamos informales ofrecen préstamos que van desde los S/ 1,000 a S/ 5,000. Sin embargo, depositan menos de lo acordado y aplican altas tasas de pago.

Lo más grave es que, culminado el préstamo, te vuelven a depositar al número de cuenta que proporcionaste, para que la deuda aumente cada vez más.

¿Qué hacer?

Voceros de la Dirincri recomendaron a las personas no descargar los aplicativosporque los delincuentes empiezan a extorsionarlas.

“Acceder a estos aplicativos es acceder a una intranquilidad y a préstamos inacabables de pagar, además, a una serie de problemas que va a afectar a los familiares y todos sus contactos”, indicó un oficial.

La mejor manera para enfrentar este esquema de negocio fraudulento, que ha sido importado desde México, es acercándose a una dependencia policial si bajó el aplicativo y solicitó el préstamo, y presentar una denuncia.

Los mensajes que reciben de estas bandas también se presentan al momento de la denuncia.

Además de presentar una denuncia policial, los agentes recomiendan no efectuar ningún depósito o pago, porque así paguen, igual la banda criminal seguirá extorsionando.