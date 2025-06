En el corazón de Collique, distrito del norte de Lima, Enrique Niquín ha dedicado su vida a algo que muchos consideran una misión casi imposible: preservar la memoria de un pueblo guerrero que, hace siglos, dominó el valle del río Chillón. Hoy, a sus 74 años, este arqueólogo peruano autodidacta ha logrado levantar con sus propias manos 'el museo más humilde del mundo' en su propia casa. Su único propósito es salvaguardar los vestigios históricos de la cultura colli.

A diferencia de muchos profesionales del área, Enrique no asistió a la universidad ni recibió una formación tradicional en la disciplina. Sin embargo, su vida ha sido un testimonio de dedicación, esfuerzo y amor por su comunidad, dedicándose más de 30 años a investigar y preservar la historia de los colli. Desde que se mudó a Collique en 1965, la fascinación por los restos arqueológicos de la zona lo impulsó a realizar investigaciones por su cuenta

"Encontré 24 sitios arqueológicos, dos santuarios, tres bosques de rocas y muchas huellas de manos gigantescas. Yo no he estudiado en una universidad, pero por el mero gusto de descifrar esos misterios he hecho informes y poco a poco he ido construyendo una historia, la historia de los colli", comentó en una entrevista para La República.

¿Cómo Enrique Niquín logró construir el 'museo más humilde del mundo'?

El origen de este “museo más humilde” se remonta a los años 80, cuando Niquín notó que la urbanización de la zona comenzaba a poner en peligro los restos arqueológicos que él había encontrado. Motivado por el deseo de preservar el patrimonio cultural de su comunidad, el peruano tomó la decisión de crear un espacio dedicado a esta causa.

El museo Colli se encuentra en Collique. Foto: composición LR/Museo Colli

Con sus propias manos, y sin ningún financiamiento externo, construyó un pequeño museo en su casa que, aunque carece de luz y agua, alberga una rica colección de piezas arqueológicas que hablan de una cultura milenaria. "La gente siempre protesta, pero no presenta proyectos. Yo quise hacer algo por mi comunidad", indicó.

Hoy, a más de 30 años de haber comenzado su trabajo, el Centro Cultural Colli Monumental sigue siendo un lugar de encuentro para quienes desean conocer más sobre los colli. Aunque Niquín cobra por cada visita, sus ingresos no son suficientes para mantener el museo en condiciones óptimas. La falta de apoyo institucional ha sido una constante en su vida, ya que el gobierno local y el Ministerio de Cultura han hecho poco por apoyar su proyecto.

A pesar de los desafíos y su salud deteriorada, Enrique Niquín no se rinde. Con su pasión intacta, sigue luchando por lo que cree.

¿Dónde está ubicado el 'museo más humilde del mundo'?

El famoso Museo de los Colli se encuentra en el distrito de Comas, exactamente en el pasaje Libertad, lote 5, manzana LL, en la 3era zona de Collique.