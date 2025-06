Un adulto mayor de aproximadamente 68 años falleció de un infarto luego de enterarse de que su vehículo fue llevado al depósito por parte de la Municipalidad de La Victoria. El hombre había dejado su auto estacionado afuera de la empresa de transportes Móvil Bus, pues se dirigía a comparar unos pasajes, pero cuando volvió, su unidad ya no estaba.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado dentro de un taxi a los minutos de que su vehículo haya sido llevado al depósito municipal. "Estaba parando cualquier carro, totalmente desesperado. A los 15 o 20 minutos subió a una unidad", menciona un testigo, quien habría visto los últimos minutos con vida del fallecido.

Adulto mayor fue hallado muerto en taxi

La víctima había conseguido un taxi para ser trasladado al depósito municipal de La Victoria, ubicado en el cruce de Andahuaylas e Hipólito Unanue, pero, a su llegada al lugar, ya había muerto. El taxista que lo trasladó mencionó que el adulto mayor se encontraba muy alterado: "El señor venía babeando, muy preocupado. Me enseñó un papel y me dijo 'qué malos son, me han quitado el carro'".

"El señor ha muerto por la responsabilidad de este municipio. Todos los días tocan la puerta por desesperación porque le quitan su auto, su herramienta de trabajo", mencionó una vecina. Por su parte, otros residentes declararon que sus vehículos estacionados son llevados al depósito, pese a que el Tribunal Constitucional estableció que los municipios no tienen competencia para ello. En tanto, hasta el momento la comuna no se ha pronunciado sobre el hecho.

Municipios sin competencia para enviar autos al depósito

El Tribunal Constitucional ha señalado específicamente que las normas que regulan las infracciones y sanciones vinculadas al tránsito están establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT), el cual fue aprobado mediante un Decreto Supremo en el año 2009. Este reglamento tiene como entidad responsable al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que actúa como órgano rector.

Según dicho reglamento, "las municipalidades distritales no tienen competencia para realizar normas ni regular el tránsito terrestre", por ello, el TC declaró dichas ordenanzas municipales que amparan el envío de vehículos al depósito como inconstitucionales.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.