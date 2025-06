Feminicida confesó haber violado a Andreina Farías, según la PNP: días antes su cómplice lo delató

La Policía Nacional del Perú (PNP) trasladó a Jean Montero Huaylinos, segundo técnico implicado en el asesinato de la joven extranjera Andreina Farías, a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en Cercado de Lima. Esta acción se llevó a cabo luego de que los efectivos policiales lo detengan y lo sometan a una audiencia de control de identidad liderada por el 2°Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Durante su salida de la Dirincri, el capturado fue intervenido por la prensa, a quienes brindó sus primeras declaraciones. Ante las cámaras, el sujeto negó haber violado a Andreina previo a su deceso. Sin embargo, minutos después, la Policía Nacional informó que Montero Huaylinos confesó haber abusado sexualmente a Andreina.

PUEDES VER: Cae técnico de internet implicado en muerte de mujer venezolana en San Bartolo

Feminicida niega violación contra Andreina Farías

Jean Montero Huaylinos fue capturado este viernes 6 de junio a las 9.30 a.m. en la avenida España con el jirón Washington, en Lima. Luego de ello, el detenido informó sus datos personales ante el Poder Judicial, con el fin de que las autoridades confirmen su identidad y verifiquen si coincide con la información proporcionada por los efectivos policiales. Tras ello, fue llevado hacia la Dirincri para que se inicien las investigaciones del caso y se soliciten las declaraciones del capturado.

Luego, salió del local de la Dirincri, órgano responsable de investigar y combatir la delincuencia, y señaló que no violó a Andreina Farías. Sin embargo, luego Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Homicidios de la Dirincri, informó que el detenido aceptó haber abusado a la ciudadana extranjera.

"Esta persona pretendía obtener información relacionada a su situación legal. Sin embargo, las labores de inteligencia y el avance de las investigaciones han logrado detenerlo y va a ser puesto a disposición del Ministerio Público y de la justicia. Se va a proceder a un trabajo prolijo, específico, porque hay que realizar diligencias que van a conllevar a establecer a través de la recepción de muestras biológicas para ser comparadas con el perfil genético de las muestras halladas en la víctima", declaró en una conferencia de prensa.

"En las primeras versiones que él ha dado en el momento de su detención, él ha señalado y confesado que ha sido la persona que ultrajó sexualmente a la ciudadana extranjera. Quedan los exámenes periciales que correspondan", añadió.

Cómplice delató al detenido: lo acusó de violar a Andreina Farías

En diálogo con la PNP, Rubén Darío Cueva Velázquez, quien también es investigado por el caso de Andreina Farías, afirmó que el detenido Montero Huaylinos le confesó haber abusado sexualmente a la víctima. "Yo le pregunté por qué tenía esa actitud y me dijo: 'Cholo, la he violado'. Ahí me sorprendo y entiendo la reacción de la chica", contó. "Yo le pregunto otra vez qué ha pasado, si ha sido con consentimiento o no, y ahí me cambia la versión", añadió.

Asimismo, Cueva contó cómo se dio el atropello de la mujer luego de que ella los enfrentara en los exteriores de su vivienda. "Él se va para adelante con toda la fuerza y pisa a la chica. Yo me quedé en shock, nunca había visto una escena así. (¿No bajaron?) No bajé a ayudarle. Él se da a la fuga", declaró.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.