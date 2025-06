El 6 de junio es un día feriado no laborable en la región Amazonas debido a la conmemoración de la Batalla de Higos Urco, según la Ley N° 24982. Este día rememora la incorporación de los chachapoyanos a la causa de la independencia del Perú, un hecho que ocurrió en 1821 en las pampas de Higos Urco, cerca de Chachapoyas.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La batalla, que formó parte de las acciones militares para la independencia del país, se recuerda cada año con actos cívicos y desfiles patrióticos, principalmente en las ciudades de Chachapoyas y Bagua. En estos eventos, participan instituciones públicas, escolares y militares, con el objetivo de rendir homenaje a los héroes locales que lucharon por la libertad.

Sin embargo, es importante destacar que, aunque el 6 de junio es feriado en la región Amazonas, esta fecha no está incluida en el calendario oficial de feriados nacionales publicado en el Diario El Peruano. En consecuencia, a nivel nacional, este día se considera una jornada laboral regular tanto en el sector público como en el privado. Además, el Poder Ejecutivo no ha declarado este día como "no laborable", lo que implica que no debe ser compensado con otro día de trabajo.

¿El 7 de junio es feriado en Perú?

El 7 de junio, Perú conmemora un feriado nacional en honor a la Batalla de Arica y al Día de la Bandera. Esta jornada rememora la heroica defensa de la ciudad de Arica en 1880, liderada por el coronel Francisco Bolognesi y sus tropas durante la Guerra del Pacífico. Además, se rinde un homenaje a la bandera peruana, símbolo de la nación. El feriado, respaldado por ley, otorga descanso remunerado a los trabajadores tanto del sector público como privado, a menos que existan normativas laborales que dispongan lo contrario.

Feriados en Perú este 2025, según calendario oficial

7 de junio (jueves): Batalla de Arica y Día de la Bandera, recordatorio de la defensa nacional en 1880.

29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo, celebración de estos apóstoles.

23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú.

28 y 29 de julio (lunes y martes): Fiestas Patrias, celebración de la independencia nacional.

6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín, conmemoración de un enfrentamiento clave en la independencia.

30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima, homenaje a la primera santa de América.

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.

25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.