El pasado sábado 31 de mayo, un nuevo atentado extorsivo fue registrado contra la empresa de transporte Negociaciones Santa Anita, conocida popularmente como ‘La C’, en el distrito de Manchay. Un presunto extorsionador ingresó a uno de sus locales, agredió a un chofer y arrojó un supuesto artefacto explosivo, en lo que sería el segundo ataque contra esta compañía en menos de una semana.

Las investigaciones ya se están realizando y se especula de una peligrosa banda que opera en la zona. Tras el ataque, un trabajador resultó herido en la cabeza y con temor de que tomen represalias.

Extorsionador ataca local de buses en Manchay

El hecho ocurrió en la avenida La Unión y fue captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a dos sujetos que llegan en una moto lineal. Uno de ellos desciende, se dirige a uno de los trabajadores, lo golpea violentamente y luego lanza una bolsa negra que, según las primeras versiones, contendría al menos dos dinamitas.

“Justamente estaba por cerrar y terminar mi labor cuando llegó una moto con dos personas. Una se bajó, me apuntó, me amenazó y me insultó. Luego me lanzó una bolsa y traté de esconderme”, relató la víctima, aún visiblemente afectada. Otro trabajador confirmó que los agresores exigieron un pago bajo amenaza de represalias. “Pidieron que paguemos y dijeron que volverían para cobrarnos o hacernos daño”, señaló.

No se registraron muertos ni heridos de gravedad

Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad ni víctimas mortales en este atentado. Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron rápidamente al lugar, recogieron evidencias y revisaron el material audiovisual para identificar a los responsables.

Las autoridades sospechan que los atacantes formarían parte de una banda criminal que opera en la zona, dedicada al cobro de cupos y extorsión de empresas de transporte. En los próximos días, se espera avanzar en las investigaciones y dar con el paradero de los implicados.

Vecinos y trabajadores del sector expresaron su preocupación por la creciente inseguridad, mientras que desde el gremio de transportistas se exige una mayor presencia policial y acciones concretas para frenar estos ataques.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

