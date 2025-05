Eten, Ciudad Ecuarística: fieles en Perú recuerdan uno de los anhelos del papa León XIV

Eten es un cálido distrito de la provincia de Chiclayo, en Lambayeque, al norte de Lima. El 2 de junio y el 22 de julio de 1649, aseguran, el niño Jesús apareció en la hostia consagrada, durante la eucaristía. La primera vez fue ante cientos de personas. La historia ha perdurado en los testimonios de los fieles y aparece en las tradiciones escritas por Ricardo Palma. La iglesia investigó en aquel tiempo y el expediente está en el Vaticano. Muchos aseguran haber sido bendecidos por el Divino Niño del Milagro. Por ello, cuando León XIV era sacerdote en Perú, impulsó que se le declare Ciudad Eucarística. Hoy conoceremos algunos de estos relatos.

De rodillas ante el Divino Niño

Alfredo Cueva Puican es un padre de familia al que le ha tocado vivir momentos personales y familiares muy duros. Él cuenta a La República que no hubiera podido afrontar y superar estos episodios si es que no fuera un fiel creyente del Divino Niño del Milagro. En estos años su devoción se la ha transmitido a su esposa e hijos mellizos, con los que cada año visita su natal Eten para agradecer al Cristo por todo lo que le sucede y pedir por sus seres queridos.

Su primer acercamiento con el milagro eucarístico fue con apenas 17 años. Alfredo trabajaba como obrero de construcción cuando una varilla de fierro que transportaba chocó con un cable de media tensión. La fuerte descarga eléctrica lo arrojó varios metros y quemó gran parte de su cuerpo. Tendido en el suelo, casi inconsciente y con un dolor insoportable, el joven pensó que la única manera de parar su sufrimiento era morir. En ese momento, mientras miraba al cielo con nostalgia, cuenta que apareció entre las nubes la imagen del Divino Niño, ese que conocía por su familia, pero del que no era muy seguidor. Entonces sintió una fuerza que lo ayudó a no cerrar los ojos y luchar por sobrevivir.

Alfredo Cueva Pucán contó que uno de sus mellizos se salvó de morir tras convulsionar dos veces al momento de nacer. Créditos: Emmanuel Moreno, La República

Un poco más cerca de Dios por lo ocurrido, a Alfredo le tocó vivir su segunda prueba de fe tan pronto se convirtió en padre, en octubre de 2021. El etenano relata que al segundo día de nacidos sus mellizos, el varón convulsionó hasta en dos ocasiones, llegando a dejar de respirar en la última ocasión. Fueron 15 minutos terroríficos en los que el joven progenitor solo atinó a sacar la estampilla del Divino Niño que tenía en su billetera y aferrarse a sus oraciones. Un milagro entonces ocurrió, pues el neonato volvió a la vida de forma sorprendente.

"Posteriormente, mi hijo fue derivado a un hospital de Essalud, donde estuvo en UCIN por cuatro días. Seguí rezando hasta que se recuperó. Ni bien le dieron de alta cumplí mi promesa, que fue ir a la iglesia de Eten y caminé de rodillas desde la puerta hasta el altar donde está la imagen del Divino Niño, con mis dos bebés en brazos (...). Mi forma de agradecer a Jesús es entregándole a mis hijos a su servicio y adoración", manifestó Alfredo Cueva.

En agradecimiento al Divino Niño caminó de rodillas desde la puerta de la iglesia hasta el altar donde está la imagen con sus dos bebés en brazos. Créditos: Emmanuel Moreno, La República

"Era mi única esperanza"

Otro testimonio fascinante es del artista Rodolfo Liza Gómez. Este hombre cuenta que durante la pandemia se contagió de COVID-19 cuando prestaba ayuda en la parroquia de Eten en favor de los más necesitados. Agravado su estado de salud tuvo que ser internado, primero, en el hospital temporal de Ferreñafe y, luego, referido al hospital Luis Heysen para tratar de salvarlo. Por 22 días permaneció conectado a un balón de oxígeno, donde cada minuto que pasaba las esperanzas de sobrevivir disminuían.

Mientras estaba en esa cama, alejado de su familia, tomó fuerza para confeccionar un rosario con las vías de los sueros que le ponían y otros plásticos a su alcance. Este objeto, junto a sus oraciones inacabables, se transformaron en su fortaleza para continuar afrontando la difícil situación.

Todos los días su fe se ponía a prueba, hasta que el 21 de enero del 2022, a vísperas de la festividad de Santa María Magdalena de Eten, una manifestación le hizo entender que no estaba solo. Rodolfo cuenta que ese día sintió claramente como una presencia infantil estaba junto a él, dándole las energías que necesitaba para recuperarse. Tras esa experiencia, el artista comenzó a recuperar su capacidad respiratoria y dejar de depender poco a poco del oxígeno medicinal. Esto generó una gran sorpresa en los médicos y enfermeras, que no entendían cómo pudo librarla.

El artista Rodolfo Liza dice que el Divino Niño le salvó, tras permanecer 22 días conectado a un balón de oxígeno luego de contagiarse de COVID-19. Créditos: Emmanuel Moreno, La República

"Entre mi impotencia llegué a hacer un rosario con las mangueras de los sueros, que lo tuve siempre en la mano. Rezaba y le pedía a Dios que haga su voluntad. Algunas veces me querían quitar (el rosario), pero yo no me dejaba porque lo quería tener. Eres mi única esperanza. Después de 12 días me pude recuperar de forma sorpresiva (...). Soy devoto desde el 2017, por eso atribuyo este milagro al Divino Niño. Cada 22 de enero voy y le dejo un ramo de flores blancas en agradecimiento", apuntó.

Recientemente el Divino Niño del Milagro le volvió a demostrar su poder a Rodolfo cuando el artista cayó de un tercer piso mientras trabajaba y únicamente resultó con el pie fracturado. "Caí de una altura de seis metros, pero afortunadamente solo me fracturé el pie, cuando pudo haber terminado en una desgracia. Estoy casi ileso y eso se lo debo otra vez al niño Jesús", agregó.

Su nacimiento fue un milagro

Finalmente, La República conversó con la periodista Jesús León Ángeles, quien fue enfática al asegurar que "su nacimiento es un milagro del Divino Niño". Ella explicó que su madre, tras dar a luz a sus dos hermanos, tenía una edad y condición peligrosa para traer un tercer hijo al mundo. Fue así que contra todo pronóstico su progenitora se encomendó a Cristo y decidió desarrollar su embarazo. La mujer de prensa nació en un hospital de Lima completamente sana.

Tras esto, entendió que su existencia se la debía a un ser supremo, por lo que se puso a servir a él y hoy lidera el grupo Milagro Eucarístico Perú 1649, responsable de la ley que ha declarado de interés nacional declarar a Eten como Ciudad Eucarística.

De igual forma, este colectivo con ayuda de Robert Prevost ha llevado 20.000 testimonios al Vaticano para lograr el ansiado objetivo de que Eten sea reconocida como Ciudad Eucarística por la Santa Sede. Hoy con la elección de León XIV el camino está cada vez más cerca. No obstante, los esfuerzos continúan.

"Mi nacimiento estaba en peligro. Mi madre había tenido complicaciones en sus anteriores embarazos. Entonces ella se encomendó al Divino Niño y le dijo que sea hombre o mujer se iba a llamar Jesús, es por eso que me llamo así. Desde mi nacimiento difundo el milagro eucarístico", detalló la devota.

La periodista Jesús León Ángeles lleva el nombre del Divino Niño en su honor, ya que gracias a su protección nació sana. Créditos: Emmanuel Moreno, La República

Urge el santuario del Divino Niño

Los fieles coinciden que, si bien es positivo promover una ruta turística que permita al público católico y no católico conocer más sobre el paso de Robert Prevost en el Perú, también es importante que se haga realidad la construcción del Santuario del Divino Niño del Milagro en Eten, proyecto que cuenta con 11 hectáreas disponibles cerca al mar y que brindará la oportunidad de acercar más la Iglesia a las personas y difundir el milagro eucarístico. León Ángeles refiere que en este anhelo está muy involucrado el actual papa León XIV desde que era obispo de Chiclayo, pero hace falta que otros actores, como las autoridades locales y nacionales, pongan de su parte para recuperar la iglesia matriz que está en posesión de un grupo protestante que solo busca su propio lucro. Es este el momento propicio para reforzar la articulación y el trabajo interinstitucional a fin de mostrar al mundo que en la tierra del sumo pontífice está Dios en primer lugar.