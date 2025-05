Geraldine Francia, ingeniera egresada de la UNI, destaca por su labor en Google y su compromiso con el desarrollo social en Perú. Lidera un programa de voluntariado que impulsa la educación en ciencias y tecnología entre jóvenes de comunidades vulnerables. Su historia inspira por su perseverancia, pasión y deseo de generar un impacto positivo.

Desde su infancia en Puente Piedra, Lima, Geraldine mostró un gran interés por las matemáticas, lo que la llevó a ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a los 16 años. Su trayectoria académica y profesional ha estado marcada por desafíos, pero su determinación y el apoyo familiar la han impulsado a alcanzar sus metas.

Un camino lleno de retos en la UNI

Geraldine creció en un hogar donde la educación era valorada. Su madre, profesora, y su padre, ingeniero industrial, fueron figuras clave en su formación. A pesar de los retos que enfrentó durante su tiempo en la UNI, la ingeniera considera que esos años fueron fundamentales para su desarrollo personal y profesional. “La admisión fue solo el comienzo; los años en la UNI estuvieron llenos de retos y aprendizajes que moldearon mi carácter y mi trayectoria profesional”, expresó en una entrevista.

El proceso de selección en Google

La oportunidad de trabajar en Google llegó gracias a un amigo que la animó a postular. Geraldine se preparó intensamente, mejoró su dominio del inglés y se familiarizó con la cultura empresarial de la compañía. A pesar de las rigurosas pruebas de selección, logró destacarse. “Dediqué muchas horas a mejorar mi inglés y a entender la cultura de la empresa. Cada entrevista fue una oportunidad para demostrar que mi formación y mis habilidades eran de nivel mundial”. Me sorprendió gratamente que la compañía estaba más interesada en mi experiencia profesional y en lo que podía aportar, ya que no me preguntaron de qué universidad venía", comentó.

WarmiLab: un programa de voluntariado en Perú

Además de su carrera en Google, Geraldine lidera un voluntariado en Perú llamado WarmiLab. Este programa busca promover la educación en ciencias y tecnología, especialmente entre las mujeres jóvenes. Organiza talleres y charlas para inspirar a los estudiantes a seguir carreras en STEM, proporciona recursos educativos y modelos a seguir. “Hemos organizado talleres y charlas para inspirar a los estudiantes a considerar la ingeniería y las ciencias como opciones viables de carrera”, afirmó.

¿Qué beneficios tiene la educación en zonas rurales gracias al aporte de Geraldine?

El trabajo de Geraldine Francia en la promoción de la educación en Perú ha tenido un impacto significativo, especialmente en zonas rurales. Su compromiso con la formación de nuevas generaciones de ingenieros y científicas es un testimonio de su dedicación y pasión por la educación. “El impacto de estas actividades en las zonas rurales subraya la importancia de nuestro trabajo”, concluyó.