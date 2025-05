Envió su foto con DNI a un banco y fue usada para estafas en Marketplace: así engañaban por Facebook

Una mujer fue víctima de ciberdelincuentes tras el uso fraudulento de su Documento Nacional de Identidad (DNI) para estafar a personas a través de Marketplace. Verónica, comunicadora audiovisual residente en Chorrillos, relata que en diciembre del año pasado su madre recibió una llamada informando sobre la compra de una laptop sin haber realizado el pago. Al sospechar un intento de estafa, bloqueó todos los contactos.

Sin embargo, semanas después, Verónica recibió una citación judicial por una denuncia de estafa en su contra. Los delincuentes usaron una foto suya junto a su DNI para generar confianza en Facebook y realizar compras fraudulentas. Aunque Verónica logró salir libre de los procesos judiciales, asegura que estas acusaciones han afectado su reputación y le dificultan encontrar empleo.

Víctima de suplantación de identidad enfrenta denuncias por estafa en Marketplace

Un sujeto realizó una venta de una laptop a través de Marketplace en Facebook y contactó a la madre de Verónica, exigiendo el pago y afirmando que el taxista al que entregaron el producto proporcionó la dirección vinculada al nombre de su hija. Al sospechar que intentaban obtener información, Verónica bloqueó el contacto.

Sin embargo, semanas después recibió una citación para defenderse de una denuncia por estafa. Al acudir a la comisaría, descubrió que no era la única denuncia en su contra, incluso tenía una segunda citación. Verónica explicó todo a la policía y presentó una contradenuncia por suplantación de identidad: “Vivo en Chorrillos y estas denuncias son en San Juan de Lurigancho y San Martín, lugares donde nunca he estado”, señaló.

Tras el proceso, se declaró su inocencia y el caso fue archivado, ya que el denunciante nunca se presentó. Verónica contó que los estafadores contactaban a sus víctimas para comprar objetos en Marketplace e incluso intentaron simular ventas a través de MercadoLibre, enviando correos falsos con supuestos pagos para dar mayor credibilidad a las estafas.

Ciberdelincuentes usan fotos de trámites bancarios para suplantar identidad

Ella nunca perdió su DNI, por lo que le parecía extraño que se usara de forma fraudulenta. Fue entonces que recordó que hace tiempo había realizado un trámite en una entidad bancaria, la cual prefirió no mencionar, donde entregó una fotografía de su DNI junto con una foto suya sosteniéndolo.

No obstante, estas mismas imágenes habrían sido usadas por los ciberdelincuentes para ganarse la confianza de los vendedores en Facebook. Verónica comentó: “Yo una vez a una entidad X le brindé mis datos con una foto mía y puede ser que se haya filtrado. El trámite se hizo como cualquiera. No era la primera vez que lo hacía. Es mi foto, salgo yo, es a la única entidad financiera a la que le he dado mi foto.”

Además, señaló que busca trabajo desde el año pasado, pero desde que comenzaron las denuncias en su contra, no la aceptan en ningún empleo, y cree que esto se debe a los antecedentes que figuran en su historial, pues todos los trabajos formales requieren este requisito indispensable.

