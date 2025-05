Un adolescente de 17 años fue víctima de un ataque mortal en el Callao, lo que ha conmocionado a los vecinos de la zona. A.A.R.P. fue emboscado y asesinado a balazos tras salir a encontrarse con un supuesto amigo, dejando a su familia y vecinos con profundo dolor tras lamentar su pérdida.

El trágico suceso ocurrió en la cuadra 1 de la avenida Primero de Mayo, en Carmen de la Legua. Según los informes, Axel fue atacado por un grupo de jóvenes, uno de los cuales disparó a quemarropa, hiriéndolo gravemente. A pesar de los esfuerzos por llevarlo al hospital, el adolescente falleció en el trayecto.

Adolescente asesinado en el Callao habría recibido amenazas días antes

La familia de Axel ha expresado su dolor afirmando que el menor había recibido amenazas días antes del ataque. Sus familiares recuerdan lo recuerdan como un joven tranquilo y exigen las autoridades que se haga justicia. Trascendió que el menor solo vivía con su abuela, quien lo cuidaba desde pequeño. Con profundo pesar, ella reveló lo A.A.R.P le había dicho días antes al ataque.

"Hace dos días mi nieto me dijo 'mamá, si algo me pasara, quiero que me recuerdes con mi pollito broaster. Con eso acuérdate de mi mamá', algo él ya sospechaba. Ahí están las cámaras, lo han matado. Sé que a mi nieto ya no lo van a levantar, pero por lo menos quiero justicia", sostuvo la abuela Flor.

Investigación policial en curso

El Departamento de Investigación Criminal del Callao (Depincri) se encuentra a cargo del caso. Actualmente, se están analizando los videos de seguridad para identificar al atacante y determinar si el crimen fue premeditado. Hasta el momento, no se han reportado detenciones, y la Policía continúa recabando testimonios y evidencia para esclarecer el asesinato.

Recordemos que, pese a que el joven fue auxiliado por los vecinos de la zona, los médicos del hospital San José confirmaron su fallecimiento minutos después de su llegada.

