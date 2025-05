No todos los conductores en Perú pueden solicitar el duplicado de su licencia de conducir: estas son las 3 condiciones indispensables en 2025

En el Perú, solicitar el duplicado de una licencia de conducir es un procedimiento que requiere cumplir con ciertos requisitos definidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este documento es esencial para la conducción legal de vehículos, y su pérdida, deterioro o robo obliga a los titulares a iniciar el trámite correspondiente para obtener una copia oficial.

No obstante, no todos los conductores están habilitados para realizar esta gestión. El MTC han determinado tres condiciones fundamentales que deben cumplirse para acceder al duplicado del brevete. Además, el proceso varía si el solicitante se encuentra en Lima o en otras regiones del país, y se deben tener en cuenta aspectos como el pago del trámite y la documentación complementaria.

MTC: condiciones clave para solicitar el duplicado de tu licencia de conducir en 2025

Solo podrán acceder al duplicado aquellos conductores que no tengan la licencia suspendida o retenida en el Registro Nacional de Sanciones. Además, no deben contar con multas o sanciones pendientes de pago. Por último, no deben estar privados del derecho a conducir vehículos de transporte terrestre, condición que se verifica con las autoridades competentes.

Costo oficial y pasos para tramitar el duplicado del brevete en línea o de forma presencial

El trámite tiene un costo de S/14,70, el cual se puede pagar en agencias del Banco de la Nación, agentes Multired o vía Págalo.pe. Para Lima, se puede realizar el procedimiento completamente en línea, siempre que se cuente con una tarjeta Visa para el pago. En regiones, la solicitud debe hacerse de forma presencial.

Luego del pago, el usuario debe ingresar su DNI y aceptar una declaración jurada en la plataforma habilitada. También deberá seleccionar un punto de recojo del documento entre los centros autorizados por el MTC. El plazo estimado de entrega es de hasta 48 horas hábiles.

Dónde recoger tu nueva licencia y en qué casos debes presentar documentos adicionales

La licencia de conducir podrá recogerse en los locales del MTC en Lince o Cercado de Lima, así como en los Centros MAC de Lima Norte o Lima Este. Es indispensable llevar la constancia impresa del trámite. Si el solicitante cuenta con carnet de extranjería o permiso temporal, deberá presentar una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco. En caso la licencia anterior no incluya el tipo de sangre, se requerirá un certificado emitido por un centro médico autorizado.

