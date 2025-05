California: este grupo de personas no puede acceder a una licencia de conducir estándar vía DMV

En California, para miles de personas que llegaron sin documentos, sacar una licencia de conducir es distinto a lo habitual debido a las reglas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). En lugar del proceso que siguen los residentes legales, ellos deben usar la Ley AB 60. Esta legislación les permite obtener un permiso especial sin tener que demostrar su situación migratoria en Estados Unidos.

Esta medida se implementó en 2015 con la idea de darles una forma legal de manejar en el estado. Así, se busca que haya menos riesgos en las carreteras y que estas personas se sientan más parte de la comunidad, aunque no tengan papeles oficiales. Claro que, para esto, deben cumplir con varios requisitos que aseguran quiénes son y dónde viven en California.

PUEDES VER: DMV confirma la lista de oficinas que abrirán en California el 17 de mayo para solicitar la Real ID

Ley AB 60: una licencia de conducir especial para inmigrantes indocumentados en California

La Ley AB 60 se aprobó en el Congreso de California para que los inmigrantes que no tienen papeles puedan obtener una licencia de conducir, incluso si no pueden probar que están legalmente en el país. Este permiso no es igual a una licencia normal o a una Real ID, pero les permite manejar legalmente dentro del estado.

Para poder solicitarla, estas personas deben presentar documentos que muestren su identidad y dónde viven en California. No les piden demostrar su estatus migratorio. El DMV pide que llenen una solicitud y aprueben un examen teórico que está disponible en más de 40 idiomas, lo que ayuda a gente de muchos países.

Según el DMV de California, los jóvenes entre 15 y 17 años que quieren esta licencia también deben tomar un curso de educación vial. La ley dice que este permiso dura cinco años y luego hay que renovarlo.

California: ¿cómo obtener la licencia de conducir AB 60 para inmigrantes sin documentos?

Todo empieza creando una cuenta en el sitio web MyDMV. Ahí pueden empezar la solicitud en línea y pedir citas para los exámenes. Después, la persona debe ir al DMV con documentos que prueben quién es y dónde vive en el estado. Si no tiene todos los papeles necesarios, se revisa la información con más cuidado.

El examen teórico se hace en una cita y se basa en el Manual del Automovilista de California, que se tradujo a muchos idiomas para que sea más fácil de entender. Después de pasar este examen, la persona pide cita para el examen práctico de manejo, que es indispensable para terminar el proceso.

Finalmente, si aprueban los dos exámenes y cumplen con todo, el DMV les manda la licencia por correo. Esta política se hizo para que los inmigrantes sin documentos no tengan que manejar sin permiso, algo que, según las autoridades, puede ser peligroso para todos.

PUEDES VER: California alista proyecto que podría ayudar a reducir el tráfico en Los Ángeles y San Francisco

Impacto de la licencia AB 60 para inmigrantes indocumentados y la comunidad en Estados Unidos

Desde que empezó la Ley AB 60, más de medio millón de inmigrantes sin documentos en California han podido manejar legalmente, lo que ha reducido los accidentes y ha hecho las carreteras más seguras. Los datos del DMV muestran que la mayoría de quienes la solicitan son de comunidades latinas, lo que refleja la diversidad del estado.

Además, tener esta licencia les facilita ir a servicios básicos y ayuda a que se integren mejor en la economía y la sociedad de Estados Unidos, aunque no tengan papeles. Organizaciones civiles y expertos en migración dicen que esta política es un gran avance en cuanto a derechos y reconocimiento para este grupo de personas.

El proceso también incluye consejos importantes para los nuevos conductores, como respetar las leyes de tránsito, no usar el teléfono mientras manejan y tener al día los papeles del carro. La idea es que todos aprendan a manejar de forma responsable para el bien de la comunidad.