La 'marcha blanca' en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez inició este jueves 15 de mayo. Este proceso busca probar el correcto funcionamiento del terminal aéreo antes de su inauguración oficial. Durante esta fase, el aeropuerto recibió con éxito al primer vuelo internacional proveniente de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El primer pasajero en arribar fue Gonzalo, un joven argentino de 22 años, quien quedó sorprendido por la moderna infraestructura del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Aunque indicó que esta no es su primera vez en el Perú, no pudo evitar quedarse impresionado por el nivel de avance y la calidad de las instalaciones, algo que no ha experimentado en Argentina.

Joven argentino quedó impresionado por el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

Tras casi cuatro horas de vuelo desde Argentina, Gonzalo aterrizó en Perú. Esta vez, llegó al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, convirtiéndose en el primer pasajero en arribar a la flamante infraestructura. Con la inauguración oficial aún pendiente, el joven argentino tuvo el privilegio de ser parte de la 'marcha blanca', proceso que busca asegurar el correcto funcionamiento del terminal aéreo para su inauguración en junio.

Con una sonrisa y asombro, el joven argentino brindó sus apreciaciones sobre el aeródromo peruano. Según comentó a Latina, lo que más le llamó la atención fue la moderna infraestructura del aeropuerto, algo que, según él, no se encuentra en Argentina. Además, no dudó en comparar las instalaciones con las de los aeropuertos más avanzados de Europa, destacando la calidad y la innovación del nuevo terminal.

Joven argentino llegó en el primer vuelo internacional al nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez. Foto: Latina

"Es un placer. Todo muy moderno, parece un aeropuerto de primer nivel, así que muy feliz de haber sido el primer pasajero en llegar. Vengo de Argentina y allá no tenemos algo así. Me parece increíble. No es la primera vez que vengo (a Perú) pero sí la primera vez que vengo acá (al nuevo terminal del aeropuerto) y todo muy moderno, parece Europa. Felicitaciones a todos los peruanos",

¿Cuándo se inaugura el nuevo aeropuerto de Lima?

El nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez iniciará operaciones de manera integral el próximo domingo 1 de junio, según anunció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en conjunto con el concesionario Lima Airport Partners (LAP) y los principales representantes de la comunidad aeronáutica. La fase de 'marcha blanca' se llevará a cabo desde el 15 hasta el 31 de mayo, antes de la inauguración oficial.