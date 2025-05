'Cuchillo' será expulsado de Colombia y llegará a Perú en menos de una semana, revela su abogado

Este jueves 15 de mayo, Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo' fue capturado en Colombia luego de permanecer 11 días en la clandestinidad. Según la Interpol, el criminal peruano tenía orden de captura internacional. En ese sentido, Kevin Díaz, abogado del delincuente, precisó que su patrocinado será expulsado y llegará a Perú en menos de una semana.

"En los 5 días que corresponde su proceso de expulsión llegará al Perú para responder a la justicia", detalló Díaz, defensa legal del criminal Rodríguez Díaz. El abogado indicó que su retorno al país es parte del proceso que siguen las autoridades colombianas.

Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', principal sospechoso de la matanza de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, según la Fiscalía, será expulsado de Colombia luego de haber sido detenido por la Interpol. Ante ello, su defensa legal, Kevin García, precisó que existía un comunicado oficial en dicho país para ubicarlo.

"En esas circunstancias, ha sido detenido y reducido, y bueno, próximamente en los 5 días que corresponde su proceso de expulsión va a llegar al Perú para responder ante la justicia", remarcó García.

Abogado niega que captura de 'Cuchillo' se deba a seguimiento de Interpol

En otro momento, Kevin García negó que la captura de alias 'Cuchillo' se haya dado gracias a un seguimiento de la Interpol en Colombia.“Mi patrocinado, no es como se viene diciendo, que ha estado siendo seguido por inteligencia. El día miércoles, él ha ingresado a territorio colombiano (...)se encontraba saliendo del hotel, donde se estaba hospedando con rumbo a otra ubicación", expresó, subrayando que los hechos no ocurrieron como los describen.

Asimismo, explicó que gracias a una referencia alias 'Cuchillo', García pudo comunicarse con la Interpool. "Y según la referencia que he tenido por él directamente ayer, que me he comunicado con el número de Interpol, es que la policía ha estado realizando un operativo en ese sector y lo han intervenido”, detalló la defensa legal del criminal peruano.

¿Qué delitos se le imputan a 'Cuchillo' tras ser capturado en Colombia?

Según la Fiscalía, Miguel Rodríguez Días, alias 'Cuchillo', es señalado como el presunto autor intelectual del secuestro, tortura y asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad.

Cabe recalcar que el criminal peruano fue condenado entre 2016 y 2020. En Casma, fue detenido por posesión de explosivos, mientras que en Trujillo por extorsión, delito que lo relacionó directamente con distintas mafias dedicadas al cobro de cupos a empresarios del rubro minero y de la construcción.

