El pasado 13 de mayo, Edgard Rimaycuna Inga fue elegido como secretario privado por León XIV, conocido como el "papa peruano". El joven tuvo su primer encuentro con Robert Prevost en 2006 cuando ingresó al Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo. Así pues, Rimaycuna recibió la guía espiritual del "padre Roberto", quien lo inspiró su vocación religiosa.

Tras el suceso, los padres de Edgard celebraron el nombramiento de su hijo. "Muy feliz por la designación que mi hijo ha tenido como secretario del papa León XIV", declaró Edisa Inga a Exitosa. Asimismo, revelaron que recibieron una llamada de Prevost por el Día de la Madre.

Papa León XIV saludó a madre de Edgard Rimaycuna

Inga contó, en una entrevista para Exitosa, que el papa León XIV le llamó para felicitarla por el Día de la Madre. "Me saludó el Santo Padre. Lloré de emoción, pero a la vez sentí alegría al tenerlos en la sede [de Chiclayo]. Me felicitó por el Día de la Madre y me dijo: 'Acá estamos con Edgard. Hasta el momento todo bien. Recen por nosotros'", recordó.

En esa misma línea, Mauro Rimaycuna resaltó que su hijo siempre fue organizado y un buen estudiante. "El Santo Padre, León XIV, no se había equivocado. Eligió una buena persona. Sabía la calidad de persona que es mi hijo. Por eso, lo tiene a su lado", expresó.

¿Quién es el secretario peruano de Robert Prevost?

Edgard Rimaycuna Inga, actual secretario privado del Papa León XIV, es recordado con afecto y respeto por sus exdocentes y compañeros del Colegio San José de Chiclayo. En su etapa escolar, Rimaycuna sobresalió tanto por su rendimiento académico como por su inclinación religiosa, la cual lo llevó a unirse a la vida sacerdotal.

En una entrevista reciente con Latina Noticias, varios antiguos profesores y miembros de la comunidad educativa rememoraron su paso por las aulas en Chiclayo. El profesor César Ozores, encargado del curso de Literatura, relató que Rimaycuna fue el estudiante con las calificaciones más altas de su promoción, alcanzando un promedio de 20 en cuarto y 18 en quinto año: "Era un estudiante muy aplicado y comprometido, siempre dispuesto a liderar presentaciones y con una dedicación excepcional a sus estudios".

