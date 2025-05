En 2014, el horrendo crimen de Vylma Niño de Guzmán conmocionó no solo a los vecinos de La Molina, sino a todo el Perú. Su hija, Stephanie, una adolescente de 14 años, le quitó la vida. Tras cometer el asesinato, robó más de S/40.000 que su madre tenía ahorrados en su cuarto y ocultó el cuerpo debajo de su cama. Durante dos meses, la menor vivió una vida de lujos, fiestas y compras, mientras convivía con el cadáver de su madre, sin que nadie sospechara nada.

Su padre, quien tenía 90 años de edad, no escuchó la pelea entre Vylma y Stephanie. Para no levantar sospechas, la menor contó a sus tíos y primos que su madre no estaba en casa, pero tras más de 50 días desaparecida, comenzaron a sospechar de la menor. Con el refuerzo de la policía, la familia Niño de Guzmán ingresaron a la vivienda y lo que encontraron los dejó sin palabras.

La pelea entre Vylma y Stephanie que terminó en asesinato

La relación entre Vylma y su hija Stephanie no era sólida, pues se encontraba llena de conflictos. Todo empeoró el 11 de enero de 2024. La menor, a escondidas de sus padres, metió a la casa a Fernando, su enamorado de 16 años. Los adolescentes, encerrados en una de las habitaciones de la vivienda, vieron películas y mantuvieron relaciones sexuales, según informó la PNP-

Al caer la noche, el padre del joven llegó a la casa de Stephanie para buscar a su hijo. Vylma, quien hasta ese momento no sabía nada, se enteró de que el muchacho se encontraba en la habitación de su hija, por lo que subió para pedir una explicación. Tras gritos, golpes y forcejeos, la mujer cayó al suelo, agonizando y desangrándose en la habitación.

Según declaraciones de Stephanie, recogidos en un reportaje de América Televisión, fue su enamorado quien mató a su madre a golpes con una mancuerna y luego tomó un cuchillo para herirla. Sin embargo, el joven revela que fue la misma hija quien, tras salir de su habitación, regresó con un fierro de 30 a 35 cm de largo y, tras insultarla, se lo incrustó en el ojo izquierdo. Asimismo, indicó que se enteró de la muerte de Vylma Niño de Guzmán 5 días después del enfrentamiento.

La adolescente vivió con el cuerpo de su madre durante 2 meses

Pese al asesinato, ambos chicos seguían viéndole durante los siguientes meses. Para ocultar el mal olor, la menor roció ácido muriático y demás productos de limpieza. Así, mantuvo el cuerpo de su madre en su habitación.

Durante esos dos meses que ocultó el crimen, la adolescente gastó los S/49.000 que su madre tenía ahorrado en su caja fuerte en ropas, discotecas, un cambio de look y hasta en una mascota.

Tras un proceso de investigación, la adolescente fue denunciada por parricidio y homicidio real, mientras que su novio fue acusado de homicidio y encubrimiento real. Debido a que ambos son menores de edad, este grave acto sería considerado únicamente como una infracción.