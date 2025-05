Adulta mayor vive en una casa de papel en Surco desde hace 7 años, tras ser desalojada por sus hermanos: podría perderlo todo

El 19 de marzo de 2018, faltando una semana para su cumpleaños número sesenta, Amelia Chávez fue desalojada del hogar de sus padres, en Surco, por sus hermanos. Con sus cosas abandonadas en la calle y sin tener otro lugar a donde ir, la adulta mayor construyó una casita de papel donde ha vivido los últimos 7 años. Ahora, Amelia enfrenta una nueva situación al iniciar un proceso legal para recuperar parte de las acciones de su vivienda que un juez cedió a sus hermanos: se le exige pagar los honorarios profesionales de la curadora procesal que lleva su caso. Este monto asciende a los S/1.605.

"Yo apelé ese pago por razones obvias, y por esas razones tengo el beneficio del auxilio judicial. La Sala ya se pronunció y dice que debo pagar los honorarios de la curadora, a pesar de tener auxilio judicial. No sé cómo, si mi subsistencia ya había colapsado desde antes de ser lanzada a la calle. Yo pensé que una instancia superior iba a tener un mayor razonamiento”, expresó la adulta mayor en una entrevista con La República.

El juez del 5to juzgado civil transitorio Ramos Ávila Julio Cesar, ha emitido la Resolución 39, del 28 marzo 2025, de auto abandono del proceso, ya que Amelia Chávez no consigue responder por el pago de los honorarios a la abogada. Esto significa que, si no paga de manera inmediata, el caso se cerrará, perderá la posibilidad de obtener justicia y no podrá volver al hogar que prometió cuidar en nombre de su padre.

"Si la justicia existe tiene que ser para todos, no solo para quienes puedan pagarla. Si se excluye a alguien por cuestiones económicas, entonces la justicia no existe. Y si la justicia tarda, entonces tampoco es justicia", añadió.

El medio hermano de Amelia Chávez, habría engañado a su madre para que redactara un testamento en el que él se quedaba con la mayor parte de la propiedad. Foto: La República/Silvana Quiñonez

¿Por qué sus hermanos la desalojaron de la casa de sus padres?

Según cuenta Amelia, tras la muerte de su padre, su medio hermano mayor por parte de mamá, se llevó con engaños a su madre de 80 años para que viviera con él. Allí, logró que redactara un testamento en el que le dejaba la mayor parte de la propiedad que había pertenecido a su padre.

Tiempo después, ideó una compra venta simulada de las acciones y derechos de su madre, que correspondían al 60 % heredado de su padre. Este engaño se perpetró mediante documentos falsificados entre abril de 2008 y abril de 2012. De esta forma, tanto el medio hermano como los dos hermanos de padre y madre de Amelia iniciaron un proceso de división, partición y venta en subasta pública con la ayuda del abogado Dr. Tomás A. Núñez Sarmiento.

“Las demandadas fui yo y mi otra hermana menor. Nos sorprendió esa demanda, pues nunca se conversó al respecto, tampoco estábamos enemistados, ni nada. Nosotros respondimos a esa demanda diciendo que respetaríamos el deseo de mi padre de no vender la casa. Nosotras ignorábamos respecto el testamento de mi madre y lo de esa venta simulada y al parecer la justicia también", explicó.

Amelia Chávez vive desde hace 7 años en esta casa de papel que construyó en un jardín aledaño a la vivienda de su padre en Surco. Foto: La República/Silvana Quiñonez

En 2011, y luego de que su medio hermano sea declarado como 'sucesor procesal' de su madre, pidió las acciones y derechos de la propiedad de Amelia y su hermana menor. Esta última, tras años de peleas y enfrentamientos, cedió a vender su parte. Sin embargo, en 2015, un juez cedió las acciones de Amelia a su medio hermano. Pese a que apeló a dicha resolución, en 2018 fue desalojada de la casa de su padre.

"Ese día yo estaba en el juzgado tratando de preguntar por qué razón no subía mi apelación. Cuando regresé a Surco, sin haber sido atendida, fue que encontré mis cosas en la calle. Solo me quedó ese día, más que, preparar un refugio para pasar la noche. Es así que, poco a poco, se fue formando la casita de papel, que fue creada para sobrevivir a todo", indicó.