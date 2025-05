"Nos están matando": gremios paralizan Lima en protesta por inseguridad y crimen

El último miércoles 14 de mayo, diversos gremios convocaron a otro paro nacional ante el aumento de la ola de criminalidad por sicariato y extorsión. Por ello, trabajos, universidades y diferentes negocios decidieron no asistir a sus centros.

Desde horas de la mañana, en diversos puntos de Lima, no hubo mucha presencia de pasajeros. Incluso, como mencionó el dirigente de transporte, Julio Campos, "la ciudadanía ha tomado conciencia, ya que hoy día está en juego su vida, es por eso que no han saldo a trabajar. Quienes han traicionado este nuevo paro son los que están sentados al lado del Gobierno en una mesa técnica que desde el 10 de abril hasta la fecha no han conseguido nada… No puede ser que mientras ella (Dina Boluarte) está pidiendo permiso para que viaje, el país sigue desangrando".

Avenida Faucett con Venezuela

Pese a la lucha de los transportistas y trabajadores, algunos conductores sí salieron a trabajar, por lo que se registró cola de combis en los semáforos y que incluso, según algunos usuarios, quisieron aumentar la tarifa de los pasajes.

Gamarra

Las tiendas de las galerías en Gamarra se sumaron al paro nacional, por lo que sus puertas permanecieron cerradas por unas horas. Un grupo de comerciantes concentró para poder salir a marchar. Víctor Contreras, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, manifestó que el Gobierno los engaña.

"Lastimosamente todos los días sufrimos de extorsiones, sicariatos y muertes. El Gobierno en cinco reuniones nos ha mentido. Nos engaña. La última vez nos dijo el ministro del Interior que un problema de derrotar el terrorismo tomó muchos años. La presidenta nos dijo que era un problema de veinte a cuarenta años. Sale un congresista, Edwin Martínez que dice que los delincuentes peruanos maten a los venezolanos. Entonces vamos a llegar a una barbarie. Por estas razones es que nosotros caminamos indignados", sentenció Víctor Contreras.

Puente Piedra

Más de 13 000 policías fueron desplegados por todo Lima para garantizar el orden público. Sin embargo, en algunos puntos hubo enfrentamientos con los manifestantes, donde algunos quedaron afectados. "Nosotros hemos salido a marchar en defensa de la vida, no hemos provocado", mencionó uno de los conductores indignado al denunciar que les robaron una "rata" con la imagen de Dina con la cual salieron a marchar en Puente Piedra.

Los diversos gremios concentraron para dirigirse a la Plaza San Martin para poder levantar su voz ante la poca acción por parte del Gobierno para poder combatir el aumento de la ola de criminalidad por extorsión y sicariato.