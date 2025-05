Así es la biblioteca principal de Mario Vargas Llosa en Barranco: cuenta con más de 15.000 libros y varias joyas literarias

La biblioteca de Mario Vargas Llosa en Barranco es un espacio simbólico que resguarda miles de libros del Nobel peruano y refleja su inmenso legado literario. Este rincón íntimo, donde pasó sus últimos días, conserva el espíritu de su pasión por las letras. Es un homenaje tangible a una vida dedicada a la literatura.

Reconocido por su contribución a la literatura mundial, Vargas Llosa ha acumulado a lo largo de su vida una impresionante colección de obras que van desde novelas clásicas hasta ensayos contemporáneos.

Mario Vargas Llosa al lado de su exesposa Patricia en su casa de Barranco. Foto: Diario Expreso

Un vínculo profundo con la literatura

Desde su infancia, Mario Vargas Llosa ha mantenido una relación especial con los libros. Aprendió a leer a los cinco años y, desde entonces, ha explorado innumerables historias que han ampliado su visión del mundo. Su primer trabajo en una biblioteca fue en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde forjó su amor por la literatura.

La biblioteca de Vargas Llosa en Barranco se ha convertido en un espacio emblemático, donde se encuentran obras que han influido en su carrera literaria. Ingrid Yrivarren, autora del libro ‘Paraísos del saber. 50 bibliotecas emblemáticas del Perú’, destaca la importancia de este lugar en la vida del escritor, quien considera que muchos de los títulos más queridos están en este espacio.

¿Qué tipo de joyas literarias guarda en sus estanterías?

La colección de Vargas Llosa abarca diversos campos del conocimiento, incluyendo historia, política, filosofía y religión. Sin embargo, la literatura ocupa un lugar preponderante en su biblioteca. Entre las joyas que se destacan, se encuentra una primera edición de ‘Madame Bovary’ de Gustave Flaubert, adquirida en un anticuario de París, así como una primera edición de ‘Los miserables’ de Victor Hugo.

Además, su biblioteca cuenta con obras de autores icónicos como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Alejo Carpentier, quienes han dejado una huella indeleble en la literatura latinoamericana. Esta diversidad de títulos refleja no solo su amor por la lectura, sino también su compromiso con la cultura y el conocimiento.

La generosidad de un gran escritor

A pesar de la magnitud de su colección, Vargas Llosa ha donado una parte significativa de sus libros a la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa en Arequipa. Este acto altruista demuestra su deseo de compartir su amor por la literatura con las futuras generaciones. Sin embargo, el autor ha sido claro en su postura respecto al préstamo de libros, afirmando que no presta sus obras, ya que cada extravío representa un dolor para él.

En sus propias palabras, “La gente tiene la extraña percepción de que quedarse con un libro no es robar. Yo no presto libros, y menos a intelectuales y escritores: ellos son quienes aprovechan mejor los libros”. Esta declaración resalta la importancia que Vargas Llosa otorga a sus libros, considerándolos no solo objetos, sino parte de su vida y de su historia.

Un legado literario invaluable

La biblioteca de Mario Vargas Llosa en Barranco no es solo un espacio físico, sino un legado literario que refleja su pasión por las letras y su compromiso con la cultura. Con aproximadamente 15.000 libros en sus bibliotecas de París y Madrid, y más de 30.000 en total, su colección constituye un testimonio de su vida dedicada a la literatura.

Este refugio literario, lleno de historias y conocimientos, seguirá siendo un lugar de inspiración para quienes buscan adentrarse en el mundo de las letras, tal como lo hizo Vargas Llosa a lo largo de su vida.