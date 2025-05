Familiares de las víctimas de la masacre en Pataz velan los restos de trabajadores asesinados: "Es en vano pedir justicia"

Los restos de los trabajadores asesinados en Pataz, La Libertad, han sido entregados a sus familiares. Desde Piura, Chiclayo y Tumbes, diversas familias han recibido los cuerpos de las víctimas para realizar las respectivas ceremonias de sepelio. El director de la morgue de Trujillo ha confirmado que se ha logrado identificar a nueve de los fallecidos, mientras que cuatro aún no han podido ser reconocidos.

Entretanto, los familiares exigen justicia por el asesinato de los trece trabajadores mineros; no obstante, algunos denuncian que este reclamo no será atendido por quienes deberían garantizar la seguridad en el país. "Es en vano pedir justicia a autoridades que no hacen nada", declaró el hermano de César Rospigliosi Arellano (40), una de las víctimas, quien deja en la orfandad a dos menores de edad.

Morgue de Trujillo identifica 9 cuerpos

Nueve de los trece cuerpos recuperados de un socavón en Pataz han sido identificados por la morgue de Trujillo, donde el equipo de médicos forenses continúa realizando las respectivas necropsias para entregar los restos a sus familiares. Las víctimas provienen de distintas regiones del país, como Tumbes, Piura y Lambayeque.

“Nosotros no estamos acostumbrados a recibir este número (de cuerpos). Se están movilizando personas de otros lugares para que nosotros podamos sostener y dar soporte. Se van a hacer paralelas las necropsias. Hay técnicos de necropsia, hay psicólogos que están a la espera, y nosotros vamos a trabajar con fiscales y agentes de la Policía Nacional”, informó el director de Medicina Legal de Trujillo, Jorge Vásquez.

Relación de víctimas

Las víctimas fueron identificadas como:

Jefry Stiven Padilla Hidalgo

Juan Joel Ñaupari Salva

Yobal Martínez García

César Rospigliosi Arellano

Franklin Vicente Facundo Inga

Jhon Cristian Facundo Inga

Frank Jesús Monzón Valeriano

Nilver Joel Pérez Chuquipoma

Josué Carbonel Beltrán

Darwin Javier Coveñas Panta

Wilmer Chávez Mijahuanca

Deyther Domínguez Ramírez

Mego Yumbato Huacho

MINJUSDH brindará ayuda a familiares de víctimas de masacre en Pataz

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) condenó el asesinato de los trece mineros en Pataz y anunció que ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas el servicio de defensa pública, “para que puedan acceder a la justicia”.

“Un equipo multidisciplinario ha asumido el patrocinio legal de dos familias y ya se encuentra desplegado en la zona participando en las diligencias del caso”, escribió el Ministerio de Justicia en sus redes sociales.

