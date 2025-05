Gustavo Adrianzén se reafirma y dice que solo había “denuncia verbal” sobre secuestro de mineros

Luego que el alcalde de Pataz, Carlos Mariños expusiera que se encuentra recibiendo amenazas tras revelar que ninguna autoridad se comunicó oficialmente con él para darle a conocer la lamentable noticia sobre las muertes de los 13 mineros de La Poderosa y que el premier, Gustavo Adrianzén desconozca haber sido notificado sobre el secuestro. El mismo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros se reafirmó en lo dicho y señaló que la denuncia que él conocía solo era "verbal".

"Yo quiero informar que para ese entonces ya se había tomado información de que el día 29 se presentó una denuncia verbal. De eso no se tenía conocimiento cuando di la conferencia de prensa. Se trataba de una noticia verbal, que tampoco hablaba del secuestro como tal y tampoco de los 4 millones del rescate", indicó durante la sesión frente a los medios de comunicación.

Cabe resaltar que hace unas horas, uno de los padres de las víctimas en la minera La Poderosa confirmó que sí se había realizado una denuncia respectiva con anterioridad, el martes 29 de abril, tras darse a conocer el secuestro de los mineros.

"Señor Adrianzén, escúcheme usted. Usted es un patán, es un desgraciado, porque no ha tenido contemplancia con aquellos que han sido retenidos por estos delincuentes (...) Y usted sale a decir el día miércoles que no sabía nada y que no había ninguna denuncia. Eso es una mentira grande, y que lo sepa toda la nación”, dijo el progenitor a los medios de comunicación.

Pataz: lista de mineros identificados hasta ahora

Medios locales de La Libertad pudieron corroborar la identidad de al menos ocho de los trece mineros secuestrados por los agentes delincuenciales. Estos serían los siguientes.