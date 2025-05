Balean a taxista en parque de Independencia: manejó herido hasta comisaría pidiendo auxilio

Un taxista de 28 años resultó gravemente herido tras ser baleado mientras se encontraba estacionado en el parque Huáscar, también conocido como Chalpón, en la zona de Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia. En el momento del ataque, la víctima se hallaba en compañía de dos amigos, un hombre y una mujer, quienes afortunadamente no sufrieron daños.

Las cámaras de seguridad del distrito captaron cada movimiento del sicario, quien se acercó a pie al lugar del crimen. A pocos metros del vehículo, extrajo su arma y disparó en tres ocasiones antes de darse a la fuga. Durante su escape, se quitó la capucha y la abandonó en el lugar. Tras ello, el taxista se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Cayetano Heredia.

Taxista se debate entre la vida y la muerte tras ser baleado

“Ha llegado y le ha tirado un plomazo. Mi hermano, cuando recibió la bala, avanzó hasta la comisaría. Ahorita está inconsciente, le han hecho dos operaciones y solo le han quitado una bala, quedan dos balas”, señaló el hermano de Brandon.

Familiares realizan una pollada para solventar los gastos médicos

La familia del joven ha organizado una actividad con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos médicos en el hospital. Con este propósito, solicitan la colaboración de sus amigos, buscando así reunir el dinero necesario para afrontar los costos adicionales que han surgido.

“Mi hermano está luchando entre la vida y la muerte, él no reacciona. Está respirando gracias a un aparato. Lo único que está esperando son los tres días que debe estar en observación para que no haya una hemorragia. No ha dicho que no se podrá hacer nada", declaró a Latina Noticias.

