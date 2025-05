Tragedia en Loreto: sobreviviente saltó al río y nadó contra la corriente cuando buque naufragaba en río Napo

Liria Sangama Pizango, madre de un joven marino de 20 años, declaró que su hijo llamó a su otra hija tras el accidente fluvial, y que ella le relató en pocas palabras que logró sobrevivir porque saltó al río y nadó contra la corriente cuando el buque B. A. P. se hundía en el río Napo.

Se trata del marino Alejandro Marín Sangama, quien este 2025 va a cumplir un año sirviendo a su patria en la Marina de Guerra del Perú, ya que por falta de recursos económicos no pudo postular a la Policía Nacional del Perú.

Eran las ocho de la noche de este último jueves cuando el buque 'Ucayali' zarpó desde Iquitos con destino a Puerto Leguízamo, en Colombia, pero, unas horas antes de viajar, Alejandro Marín decidió ir a despedirse de su madre, con la promesa de hacerle una última llamada por teléfono al momento de partir. Además, de regresar con dinero ahorrado para su postulación a la PNP.

Sin embargo, Liria Sangama, quien vende en el mercado regresó cansada a su vivienda y se quedó profundamente dormida, por lo que no llegó a escuchar la llamada de su hijo. "Hasta ahora me arrepiento de haberme dormido y de no contestar", expresó.

Madre de joven marino se entera de la noticia

Siendo las 5 de la mañana, la madre del joven marino despertó con varias llamadas perdidas en su teléfono. Decidió llamar primero a su hijo, pero su teléfono sonaba apagado, posteriormente le devolvió la llamada a su otra hija, quien, eufórica y sollozando, le dio la noticia de que la embarcación en la que viajaba su hermano había naufragado.

"En ese momento pensé lo peor, no sabía si estaba con vida, me congelé, perdí la noción del tiempo, ya que solo hace unas horas le había dado un abrazo como despedida, pero cuando mi hija me dijo que era uno de los sobrevivientes, mi alma regresó al cuerpo", manifestó Liria Sangama.

Sobreviviente nadó contra la corriente tras saltar al río

La hermana de Alejandro Marín, había recibido una llamada por parte de su hermano tras el accidente fluvial, en la que relató, en pocas palabras, que logró sobrevivir porque saltó desde una altura de cuatro metros al río Napo.

"Mi hijo le contó a su hermana que estaba totalmente oscuro y que decidió saltar al río, pero la corriente lo jalaba junto al buque que se hundía y que con todas sus fuerzas luchaba", enfatizó la madre del joven marino.

Sentada en la berma de exteriores de la Estación Naval de Clavero, ubicada en la avenida La Marina, del distrito de Punchana, en Loreto, Liria espera con ansias a su hijo. "No estoy tranquila hasta que lo vea vivo", declaró.

Los familiares de los marinos que iban a bordo recibieron una llamada por parte de la Marina; otros, al enterarse de la noticia por medio de las redes sociales, decidieron acercarse hasta la Estación Naval Clavero.

Padre de familia logró sobrevivir

Este es el caso de Julia Soto de 62 años, quien junto a su familia se enteró de la noticia en una página de facebook, quien señala que es un 'milagro de Dios' que su hijo sea uno de los sobrevivientes. "Aún no estaba listo para irse, tiene que ver crecer a mis nietas", sostuvo entre lágrimas.

Sin información exacta sobre la llegada de sus parientes, varias familias decidieron regresar a casa, mientras otros esperaron por horas en exteriores de la Estación Naval Clavero.

El buque 'Ucayali' naufragó en la madrugada de este viernes en el río Napo, donde iban 33 tripulantes a bordo. Dos de ellos fueron encontrados sin vida y las autoridades aún continúan con la búsqueda del último marino.