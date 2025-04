Una madre de Portugal reclama la custodia de sus hijos en Perú. Ana Gaivao Cordovil lleva alrededor de nueve meses en Lima luego de que acusara a su esposo, Fernando Menéndez Zeppilli, de sustraer a sus hijos abruptamente de su hogar en España hacia el territorio peruano el pasado 24 de julio de 2024. El hecho se dio sin el consentimiento de la madre, según cuenta, a modo de represalia contra ella, por tener la intención de divorciarse.

Ana con sus hijos Felipe y Rafael. Foto: Composición LR

Según Gaivao, los niños tenían 2 y 4 años cuando se los llevó su padre. Frente a ello, y además de que el menor era lactante, decidió dejar su vida en España y mudarse sola a Perú, con el fin de recuperar y obtener la custodia legal de sus hijos Rafael y Felipe.

A través de su cuenta "Ayuden a Mis Hijos" en X, Ana Gaivao viene registrando la sustracción ilegal e injusticias cometidas por el padre de sus pequeños hasta la actualidad, que ella acusa. Según cuenta, todo comenzó cuando sus hijos desaparecieron el día anterior a una salida familiar pactada junto con Fernando Menéndez para el 25 de julio de 2025. "Pasé horas de angustia sin saber qué les había pasado. La policía en España me dijo que estaban acá [en Perú]", afirmó.

Fernando Menéndez sustrajo a sus hijos y se llevó casi todo el dinero de Gaivao: "Se siente poderoso"

Según la ley en España, se le permite a uno de los padres sacar del país a los hijos sin el permiso del otro. Sin embargo, Menéndez no solo se llevó a los niños, actualmente de 2 y 5 años, sino también el dinero que trabajó Ana durante décadas. "Se llevó casi toda la plata que teníamos de ahorros de familia. Me dejó sin recursos para defenderme, para poder conseguir a los niños".

Protesta contra Fernando Menéndez Zeppilli. Foto: Composición LR

Tras la llegada de la madre al país peruano, Menéndez Zeppilli solicitó la tenencia exclusiva de los niños. Frente a ello, Ana ha compartido fotos y videos, por medio de redes y prensa local, que demostrarían su rol principal como cuidadora de Rafael y Felipe. No obstante, no bastaría para ganar la tenencia de sus hijos: "Por su posición acá en el Perú, por ser hombre, por haber estudiado en el colegio Markham, por tener un muy buen puesto como gerente de inversiones de una empresa de seguros (...), se siente impune".

"Se siente poderoso para maltratarme, para humillarme, para robarse mi plata de años trabajo míos, para robarse a mis hijos, para maltratarlos, para dejarlos abandonados en manos de mi suegra y de las nanas, mientras él sigue con su vida haciendo fiestas", agregó Gaivao. Asimismo, la portuguesa denuncia que los menores son víctimas de violencia infantil: "Mis hijos me están diciendo que les pegan, que se quieren ir de ahí".

En Estados Unidos: el inicio de la relación de Ana Gaivao y Fernando Menéndez

Ana estudió Sociología y se graduó con honores en la Universidad de Princeton. Con el tiempo, logró una doble maestría en la Universidad de Harvard, pero ella decidió continuar con un MBA en Estados Unidos, donde conoció a Fernando Menéndez.

"Fue amor a primera vista. Fernando me adoraba. (...) pero la vida se volvía más difícil y me pedía conformarme a estándares más tradicionales en la organización familiar. Que yo me encargaba de la casa. Que yo me encargaba de los niños", reveló Gaivao.