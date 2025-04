Un grupo de madre de familia denunciaron agresiones contra niños en colegio de I.E 5140 Presidente De La República de Colombia, ubicado en Ventanilla, Callao. Según precisó una de las madres, la profesora atacó a su menor hija. "La profesora le frotó silicona en la cara y cabello", detalló Noemi Cárdenas, quien precisó que la profesora se llama Victoria Mamani y es docente del segundo grado de dicha institución.

Además, en la misma escena, se visualiza a otra madre con un cartel exigiendo justicia por el maltrato de la docente contra su hijo. "Queremos justicia por nuestros niños", se lee.

Revelan que profesora tiene antecedentes de maltrato a escolares

Según reveló Cárdenas, la profesora Victoria Mamani tiene antecedentes por maltratar a los escolares. "No es primera vez que maltrata a nuestros hijos. Se supone que debe hablar con nosotros si nuestros hijos se portan mal, no actuar y echarle silicona en la cara", manifestó.

Asimismo, la madre acusó a la profesora de decirle "tonta" y "bruta" a su hija. "Entre llantos mi hija me ha contado, no ha querido venir. No es justo que nosotros llevemos a nuestros hijos y la profesora haga eso", agregó la madre de menor, que habría sido agredida.

Ingresan a colegio y retiran a menores tras agresiones

Tras el fatal incidente, un grupo de madres ingresó al colegio de Ventanilla y retiran a sus menores hijos tras revelar maltratos que estarían recibiendo por parte de la docente, quien se encontraría escondida en una de las aulas del centro educativo."No quiere salir a declarar la profesora, está encerrada. No quiere dar la cara", subrayó.

Otra madre reveló que su hijo también fue agredido por la docente. "Mi hijo es nuevo, pero ella también lo ha jaloneado y le ha hincado con el lápiz. Que se vaya la profesora, que la boten", explicó otra madre.

Piden renuncia de directora y profesora

Otra madre, quien se encuentra consternada por los maltratos de la profesora contra los escolares, solicitó renuncia de directora y profesora del colegio. "Exigimos que se vayan porque no están preparadas para enseñar a menores", puntualizó.

Asimismo, exigió que Ugel se dirija a la institución para analizar lo sucedido con sus hijos. "La Ugel no quiere venir hasta ahora, les exigimos que vean todo lo que está pasando acá", sentenció.

