Delincuentes dejaron explosivos en puerta de nido en Comas y huyeron al instante

En Comas, delincuentes dejaron explosivos en la puerta del nido San Eulogio en la madrugada del viernes 11 de abril. Un criminal encapuchado fue captado acercándose a la institución inicial, donde dejó el material explosivo y escapó al instante

Las imágenes captaron dos explosiones que provocaron daños materiales en la fachada, así como la destrucción de las lunas de la puerta principal y daños en las ventanas del segundo piso del centro educativo.

Explosión afectó ventana del nido. Foto: Captura de pantalla de ventada dañada

Detonación de explosivos en nido

Una vecina, quien escuchó fuertes estruendos tras la detonación de explosivos en el nido, contó lo que vivió en aquel momento. "Ha sido más o menos a las 3 de la mañana la explosión. Fue muy fuerte, nos hemos asustado", explicó.

Además, precisó que intentó esconderse en lo más profundo de su hogar para no verse afectada por la explosión. "Yo no he salido porque tenía miedo, solo quería estar segura", manifestó.

Colegios han cerrado por extorsiones en la zona

Pese a que la dueña del nido afectado del nido afirmó que no recibieron amenazas ni extorsiones, precisó que este caso no es aislado. "El Colegio Hans Cristian cerró por extorsión, también ha sido extorsionado el colegio Monserrat. Hay otro nido de colegios de niñitos que lo cerraron", arguyó.

Tras la lamentable situación, las autoridades del nido remarcaron que las clases continuarán de manera virtual hasta que se garantice la seguridad de los alumnos y del personal educativo.

Indignados por falta de presencia policial

Una vecina mostró su indignación tras los constantes actos delictivos en la zona y se refirió al accionar de las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras lo ocurrido en diversos nidos.

"Solamente se dedican a hablar y acciones no hay. Si estamos viendo todos que se están metiendo con niños, que estamos esperando", dijo una vecina, quien evidencia la inoperancia de los agentes PNP en la zona.

