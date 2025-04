El papa Francisco, sumo Pontífice de la Iglesia Católica, falleció este lunes 21 de abril del 2025, a los 88 años, en la casa Santa Marta, en el Vaticano. El cardenal Kevin Farrell anunció su deceso por medio de un video. En dicho clip también reconoció la fe y la devoción religiosa del Padre Francisco, además destacó su enseñanza en la comunidad católica. "Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y la Iglesia. Nos ha enseñado a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal. En modo particular, a favor de los más pobres y los marginados", afirmó.

Tras dicho anuncio, varios ciudadanos recordaron los gestos que tuvo el pontífice durante su visita a diversos países. En cuanto al Perú, los internautas expusieron los momentos de cercanía y humildad del papa con los fieles en Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Uno de los instantes más emotivos fue cuando bendijo a una anciana invidente de 99 años y le regaló un rosario.

El conmovedor gesto del papa Francisco con una anciana de 99 años

En el 2018, el papa Francisco visitó Trujillo y al recorrer las calles con el papamóvil observó un cártel que decía lo siguiente: "Me llamo Trinidad cumplo 99 años. No veo. Quiero tocar tu manito". En ese momento, el Sumo Pontífice detuvo el automóvil y se acercó a la anciana, la saludó y le preguntó cuántos hijos tenía. Luego de ello, le regaló un rosario en una cajita blanca y le dio su bendición. Asimismo, le agarró su mano y le dijo: "Que bondadosa es usted".

Tras ello, la anciana, madre de 12 hijos, contó con emoción el momento que vivió junto al padre ante los medios de comunicación. Asimismo, aseguró que atesorará esta experiencia en su corazón. "Me siento feliz porque nunca en mi vida pensé que el Padre estando tan lejos me venga a ver. Trinidad me dijo, yo soy el papa Francisco (...) Me acaricio las manos, el cabello. Le pedí por mis hijos", manifestó a TV Perú.

¿De qué murió el papa?

El Vaticano informó que el papa Francisco murió este lunes luego de sufrir de un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular.

"Certifico que Su Santidad Francisco (Jorge Maro Bergoglio) nacido en Buenos Aires (Argentina) el 17 de diciembre de 1936, residente en la Ciudad del Vaticano, Ciudadano del Vaticano, falleció a las 7.35 horas del días 21/04/2025 en su piso de la Domus Santa Marta de: un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible", se lee en el comunicado del Vaticano.