Exigen presencia del ministro de Educación para solucionar ubicación del Colegio del Alto Rendimiento

Pese que el gobernador Richard Hancco aseguró que la controversia que existe entre Puno, Juliaca, y Lampa, por la ubicación de lo que será nueva infraestructura del Colegio de Alto de Rendimiento (COAR), el alcalde de Puno, Javier Ponce y dirigentes de barrios no están dispuestos a quedarse con los brazos cruzados.

El burgomaestre puneño sostuvo que pedirá que el ministro de Educación, Morgan Quero, arribe a Puno con los técnicos del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied). Su presencia serviría para que verifiquen si el terreno de Puno o Juliaca se encuentra en mejores condiciones para una futura construcción.

“Cada autoridad tiene su propia posición. Eso se respeta. El Coar empezó en la capital de la región y debe continuar en esta ciudad. Nosotros insistimos en que no ha habido una correcta evaluación técnica por el terreno. Necesitamos un equipo neutral. Mientras se defina eso el Coar se queda en la ciudad de Puno”, dijo Javier Ponce.

Dirigentes convocan a reunión

El miércoles 23 de abril los dirigentes convocaron a reunión de emergencia en Puno para definir las nuevas acciones a seguir.

Richard Hancco dijo que se reafirmará en la elección de Juliaca, como sede del Coar. Sin embargo, reiteró que, si Pronied deja sin efecto el informe que recomienda Juliaca, no tiene problemas de elegir a Puno, No obstante, cree que detrás hay otros propósitos que no tiene nada que ver con el lado técnico.

El gerente municipal Ricardo Álvarez indicó que lo técnico no se puede superponerse a la realidad primaria. Recordó que Puno tiene el terreno expedito para la edificación del Coar. En cambio, Juliaca tiene problemas de saneamiento. Todos coinciden que Morgan Quero debe venir a solucionar un problema que lo generó Pronied y que fue avalado por el gobernador Richard Hancco.