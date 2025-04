Docentes y pobladores de Caylloma-Arequipa arreglan carreteras ante abandono del Gobierno Regional

La región Arequipa enfrenta una grave crisis de infraestructura vial, agravada por la falta de mantenimiento y el desinterés tanto del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) como de las empresas mineras que operan en la zona. En esta ocasión, la comunidad del distrito de Caylloma ha tomado medidas desesperadas para paliar esta situación: docentes y pobladores se han organizado para reparar la carretera principal que conecta Caylloma con Sibayo.

La vía, deteriorada por años de desatención, presenta forados peligrosos que ponen en riesgo la seguridad de quienes transitan por ella, sobre todo en horas nocturnas. Los docentes, que realizan viajes frecuentes entre Caylloma y Arequipa, decidieron tomar cartas en el asunto y se armaron con herramientas para realizar trabajos de movimiento de tierra y rellenar los agujeros con piedras, de manera provisional.

"Ni el Gobierno Regional ni las empresas mineras que extraen recursos de la zona se preocupan por repararla. Nosotros, los profesores, tenemos que arreglarla porque viajamos constantemente entre Caylloma y Arequipa. Es muy peligroso", señalaron en un comunicado, acompañando el texto con fotografías que muestran la crítica situación de la carretera.

Vías en mal estado por inacción del Gobierno Regional

El alcalde del distrito de Tuti, Trifón Yanque Flores, confirmó que más de 4 mil personas de los distritos de Chivay, Caylloma, Tisco y Sibayo se ven directamente afectadas por el mal estado de las carreteras. La situación también perjudica a aquellos que necesitan viajar a otras localidades cercanas, como Orcopampa, en la provincia de Castilla, o regiones vecinas como Espinar (Cusco) y Puno.

Frente a esta crisis, el alcalde de Caylloma informó que su municipio ha suscrito un convenio con las empresas mineras Bateas S.A.C. y Tambomayo para iniciar el mantenimiento de la vía principal desde el 15 de mayo. El tramo a intervenir abarca desde el Puente Monigotes hasta Talta (34 km), como parte de los compromisos asumidos en la Mesa Técnica de Trabajo del 19 de abril. En dicho acuerdo, Minera Bateas, Tambomayo y Auri Verde asumieron el 80% del mantenimiento de 36.68 km de vías, mientras que el 20% restante recae en las empresas León Dorado, Max Pala y Pulpera.

Asumen la responsabilidad del estado

No obstante, no solo los docentes asumieron labores que no les corresponden. En el distrito de Tuti, los pobladores también salieron a realizar trabajos preventivos en la carretera Chivay - Tuti - Sibayo, con el objetivo de acondicionar la vía y atraer turistas por Semana Santa. El alcalde Yanque Flores afirmó que están gestionando un proyecto descentralizado con Provías y esperan la aprobación de una ficha técnica de mantenimiento presentada en febrero al GRA, la cual aún no tiene respuesta.

“Estamos haciendo todo lo posible con nuestros escasos recursos, pero necesitamos apoyo. Si se realiza el mantenimiento adecuado, no solo beneficiará a Caylloma, sino también a otras provincias y regiones. Urge la asignación de un presupuesto”, exigió la autoridad local.

Cabe recordar que no es un caso aislado. El pasado 11 de abril, pobladores de la provincia de Cotahuasi también salieron a reparar la carretera La Unión - Chuquibamba, completamente destruida, ante la ausencia de intervención del Gobierno Regional.

