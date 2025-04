Pescadores en Arequipa paralizan faenas por amenazas: “Tememos por nuestras vidas”

Pescadores artesanales del distrito de Atiquipa, en la provincia de Caravelí, en Arequipa, viven atemorizados y han paralizado sus labores por tercer día consecutivo debido a un conflicto territorial con pescadores del distrito vecino de Yauca.

Roger Flores, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Hidrobiológicos de Atiquipa, informó que desde hace más de 30 años, él y 140 afiliados se dedican a la recolección de algas, cochayuyo, lapa y pesca artesanal en el litoral arequipeño, a la altura del puente Caleta y Tanaca, más conocido como zona de agua salada en Atiquipa. Sin embargo, según denuncia, desde 2023 —coincidiendo con el inicio de la gestión del actual gobernador regional Rohel Sánchez— pescadores del distrito de Yauca habrían comenzado a invadir su zona de trabajo, generando enfrentamientos y amenazas.

El dirigente señaló que, a pesar de que los pescadores de Atiquipa pagan anualmente S/63.60 por el derecho de pesca, en agosto del año pasado la Gerencia Regional de la Producción otorgó un permiso a los pescadores de Yauca para extraer recursos en la misma área, lo cual calificó como una irregularidad. Según Flores, el consejero regional por Caravelí, Aron Maldonado, estaría detrás de esa presunta autorización indebida.

Son amenazados

Además, denunció que sus compañeros reciben constantes llamadas y mensajes con amenazas de muerte. Incluso, el último fin de semana habrían sido atacados físicamente en su zona de trabajo.

Por temor a represalias, los pescadores no han salido a laborar desde hace tres días, afectando gravemente la economía de sus familias. “Nos amenazan con sicarios, con meternos el carro. No podemos seguir así”, expresó con preocupación.

Pescadores aseguran haber recibido amenazas de muerte. Créditos: Leonela Aquino / La República.





Ante la falta de respuesta, este martes 15 de abril un grupo de pescadores viajó más de ocho horas hasta la ciudad de Arequipa para exigir una solución al gerente regional de Producción, David Vela Quico. Aseguran que no regresarán a Caravelí sin una respuesta concreta y advirtieron que, de no encontrar soluciones, pedirán la renuncia del funcionario. “Y si el gerente de Producción no es capaz, que renuncie. De lo contrario, lo denunciaremos por abuso de autoridad”, finalizó Flores.

Gerente se pronuncia

Por su parte, el gerente regional de la Producción, David Vela Quico, señaló que el conflicto entre las asociaciones de pescadores de Atiquipa y Yauca se remonta a más de 12 años. Ante esta situación, su despacho viene impulsando un proceso de diálogo para alcanzar un acuerdo entre las partes. Sin embargo, advirtió que si no se logra una conciliación, será la propia Gerencia Regional de la Producción la que emitirá una decisión técnica sobre el caso.

En cuanto al cronograma para resolver el conflicto, Vela informó que se tiene previsto contar con un informe técnico-jurídico hasta el 18 de mayo. Posteriormente, el 30 de mayo se solicitará la opinión de las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPA) involucradas en la disputa. Finalmente, se espera emitir una decisión definitiva durante la primera quincena de julio, con el objetivo de poner fin al prolongado enfrentamiento.

Cabe recordar que en abril de 2023, los pescadores de la zona conocida como Agua Salada declararon persona no grata al consejero regional Aron Maldonado. La medida fue tomada luego de que, el 31 de marzo, entregara personalmente una resolución emitida por la Subgerencia de Pesca a favor de la OSPA Yauca Tanaca, lo que generó el rechazo de los pescadores de Atiquipa.