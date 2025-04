El nuevo penal de máxima seguridad del Perú: contará IA y estaría listo para inicios de mayo

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció la inauguración del nuevo penal de máxima seguridad en Perú que sería inaugurado a principios de mayo. A fin de responder a la necesidad de las autoridades en mejorar la infraestructura y capacidad de estos recintos, Arana sostuvo que esta cárcel contará con el uso de Inteligencia Artificial, convirtiéndola en la segunda de nuestro país.

Recordemos que la primera prisión que cuenta con el uso de la IA se implementó en el penal Ancón I durante inicios de este año. En esa misma línea, el ministro de Justicia proyecta responder a las necesidades del país con la construcción de un segundo recinto que cuente con la misma tecnología.

Inauguración del segundo penal con Inteligencia Artificial

Durante una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ministro de Justicia, dio detalles sobre los últimos avances con respecto a las mejoras de los penales alrededor del país. Por ello, anunció que durante la primera semana del mes de mayo se inaugurará el segundo penal que contará con Inteligencia Artificial y se ubicará en la zona de Challapalca.

De acuerdo con las declaraciones del ministro, en los últimos años la política penitenciaria no se ha desarrollado conforme a las necesidades del país. "En los últimos diez años no se asignó presupuesto. Además, la política penitenciaria no fue desarrollada conforme a las necesidades del país. En el 2024, se asignó un presupuesto inicial que permitió disponer cerca de 700 penales de albergue", empezó diciendo.

"Por eso, este año hemos inaugurado el primer establecimiento penitenciario con Inteligencia Artificial, Ancón I. A fines de este mes, en el mejor de los casos, la primera semana del siguiente mes, debemos estar inaugurando el segundo penal con Inteligencia Artificial en Challapalca", acotó el ministro de Justicia.

Bloquean la señal en 33 penales

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó que 33 centros penitenciarios en el país han implementado bloqueadores de señal de telefonía e Internet. Durante su intervención, destacó que los internos tienen acceso a teléfonos públicos a través de un convenio con una empresa privada, aunque advirtió que las comunicaciones realizadas con estos dispositivos no pueden ser intervenidas.

Por ello, hizo un llamado al Ministerio Público y al Poder Judicial para que actúen, ya que son las entidades con la autoridad legal para llevar a cabo estas intervenciones. Asimismo, el ministro Arana explicó que su sector ha propuesto una norma que modifica el sistema de control de llamadas. Esta nueva legislación asignará a las empresas operadoras de telefonía la responsabilidad sobre la señal en los penales, estableciendo sanciones en caso de incumplimiento.

Se espera que este reglamento, que será aprobado la próxima semana, aborde el problema de las llamadas ilegales. Además, el ministro mencionó que su ministerio ha llevado a cabo más de 6.000 operativos y requisas en 2024, y más de 1.500 en lo que va del presente año en los establecimientos penitenciarios.

