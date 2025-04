La relación entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez pasó del fervor intelectual a una ruptura dramática. Lo que alguna vez fue una hermandad literaria admirada por el mundo terminó con un golpe que dejó al colombiano en el suelo y con el rostro marcado. Pero antes del conflicto, el autor peruano escribió una de las obras críticas más profundas y ambiciosas jamás dedicadas a su colega y rival, una tesis doctoral que presentó en la Universidad Complutense de Madrid.

Este ensayo, concebido desde la más intensa devoción por la narrativa de García Márquez, se convirtió en un documento literario de culto. Su análisis riguroso, su carácter monumental y su larga ausencia de las librerías –impuesta por el propio Vargas Llosa tras el quiebre entre ambos– elevó su valor simbólico e intelectual. 50 años después de su primera publicación, la editorial Alfaguara relanzó el texto en una reedición que reavivó pasiones literarias y consagró un momento clave en la historia de las letras hispanoamericanas.

PUEDES VER: La historia detrás del puñetazo de Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez que terminó con su amistad

¿Cuál es el libro que escribió Mario Vargas Llosa sobre Gabriel García Márquez?

El libro se titula García Márquez: historia de un deicidio y fue la tesis doctoral de Mario Vargas Llosa ante la Universidad Complutense de Madrid en 1971. Más que un estudio académico convencional, se trata de un ensayo literario de 672 páginas donde el Nobel peruano desmenuza la obra de Gabriel García Márquez con un rigor minucioso, destacando especialmente la estructura narrativa de Cien años de soledad, a la que considera “la novela total”.

Vargas Llosa aborda en este volumen no solo los recursos estilísticos y temáticos del autor de El coronel no tiene quien le escriba, sino que construye una teoría literaria que equipara la escritura con un acto de rebeldía. Para él, García Márquez no inventa un mundo nuevo por gusto, sino por necesidad existencial. “Escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad”, afirma. Y con ello justifica el título del libro: un “deicidio”, un asesinato simbólico de la realidad para imponer la ficción como nueva verdad.

Durante años, Historia de un deicidio permaneció vetado por decisión de Vargas Llosa, quien prohibió su reedición después del célebre altercado con el colombiano. Solo en 2006 permitió su publicación parcial dentro de un volumen de ensayos. Recién en abril de 2021, Alfaguara lanzó nuevamente el libro como edición independiente, conservando incluso la portada original de 1971, como un guiño al pasado.

Críticos como Javier García Recio, de La Opinión de Málaga, y J. Rodríguez Marcos, de Babelia, calificaron esta obra como “el mejor ensayo escrito sobre García Márquez” y “una rareza literaria”, respectivamente. El escritor español Javier Cercas sostuvo para El País incluso que el texto contiene la visión “más compleja y apasionada sobre el oficio de novelista”.

García Márquez: historia de un deicidio. Foto: Buscalibre.





¿Por qué Mario Vargas Llosa le propinó un puñete a Gabriel García Márquez?

El 12 de febrero de 1976, la amistad entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez terminó de forma abrupta y violenta. Aquella noche, durante la proyección del documental Odisea en los Andes en Ciudad de México, el peruano le asestó un puñetazo al colombiano que lo dejó con el ojo morado y la nariz fracturada.

“Me pareció verlo sonreír y abrir los brazos para abrazarme. A esto se debió que cuando me pegó estaba completamente indefenso y con los brazos abiertos, de lo contrario me hubiera protegido por lo menos la cara”, relató años más tarde García Márquez al periodista Óscar Alarcón del diario Correo.

Las causas del golpe fueron objeto de múltiples especulaciones. Una de las versiones más difundidas sostiene que Vargas Llosa se sintió traicionado por una supuesta cercanía entre su esposa, Patricia Llosa, y los García Márquez, en medio de una crisis matrimonial. El escritor habría interpretado esa relación como una intromisión inaceptable, y al momento de la agresión habría dicho: “Esto es por lo que le dijiste a Patricia”, según testigos. Otros sostienen que dijo: “Esto es por lo que le hiciste a Patricia”.

Xavi Aylén, en su libro Aquellos años del Boom, narra que ese puñetazo fue el fin definitivo de cualquier diálogo entre ambos. Lo que había sido una relación de admiración mutua y colaboración, terminó convertida en una de las enemistades más sonadas del mundo literario.

El puñetazo de Mario Vargas Llosa hacia Gabriel García Márquez en Ciudad de México rompió su amistad. Foto: Andina/Centro Cultural Inca Garcilaso.





¿De qué falleció Mario Vargas Llosa?

Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, falleció el último 13 de abril a los 89 años, dejando una huella indeleble en la cultura hispanoamericana. Aunque su familia no reveló detalles médicos sobre la causa de muerte, sus últimas apariciones públicas evidenciaron un notable deterioro físico. Murió en paz, rodeado por sus seres queridos, según confirmó su hijo Álvaro Vargas Llosa en un comunicado.

Nacido en Arequipa en 1936, Vargas Llosa cultivó una vida intensa, atravesando la literatura, el periodismo y el activismo político. Fue autor de obras emblemáticas como Conversación en La Catedral y La fiesta del chivo, y su influencia se expandió más allá de las letras, convirtiéndose en una figura central del pensamiento liberal latinoamericano.